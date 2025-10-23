「金持ちは金持ちになる」ブルワーズ監督が圧倒されたドジャースに本音吐露　大谷翔平の“偉業”に絶句「球数制限をしてやりたい」

大谷への想いを改めて振り返ったマーフィー監督(C)Getty Images

「誰もが認めるように、我々との4試合でのドジャースは『特別』だった。私は決して自分たちが失敗したとは言わない。彼らとの4試合は困難に遭遇したようなものだった」

【動画】「これが7億ドルの価値」大谷翔平の1試合3発をまとめてチェック

防戦一方となったドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズを終え、ブルワーズのパット・マーフィー監督はそう漏らした。いわゆるスモールマーケット（資金力の乏しい）球団である彼らの躍進は興味深くもあったが、大型補強を展開できるビッグマーケット球団との差を明確にするものとなった。

0勝4敗という結果もさることながら、ブルワーズは内容でもドジャースに圧倒された。攻撃では4試合でわずか4得点を抑え込まれ、守備では合計32安打を打たれて15失点。マーフィー監督はオープナーを採用するなど、あの手この手で対策を講じたが、やり込む術は最後まで見出せなかった。

印象として「差」を明確に突き付けられたのは、奇しくも今季最終戦となった第4戦だ。この試合でブルワーズは、相手先発となった大谷翔平に大苦戦した。

打撃陣は6回0/3を10奪三振、無失点と「投手・大谷」に手も足も出ず。投手陣も「打者・大谷」に場外弾を含む3本塁打を被弾。試合後に7回に左中間席にボールをかっ飛ばされたトレバー・メギルが「ただただ脱帽だよ。本当になんてやつだって感じ」と苦笑いを浮かべるほどのやられっぷりだった。