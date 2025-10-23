Ｊ１清水は２２日、ホーム・東京Ｖ戦（２５日）に向け、静岡市内で一部非公開調整した。３―５で敗れた前節（１８日）のアウェー・川崎戦を急きょ欠場したＤＦ金眠泰がこの日から合流。頼れるＤＦリーダーが５失点した守備を立て直す。

強雨の中でもハツラツと動いた。ミンテは「状態？ 良くなっている」と話した通り、報道陣に公開された冒頭１５分、軽快にボールをさばき支障のないプレーを見せた。秋葉忠宏監督によると、川崎戦は試合前にアクシデントが発生し急きょ欠場。この日の練習後、本人は「（出場するかは）監督が決めることだが、その選択肢に入れるように調整したい」とキッパリ言い切った。

前節は前半だけで４失点と守備が崩壊した。「後半、いいプレーができていただけに、前半の入りがいかに大事か分かる試合になった」と教訓を得た。自身は今夏加入後、６試合に先発フル出場。うち４試合を無失点に導くなど、最終ラインに安定感をもたらしてきた。東京Ｖで今季チーム最多４得点を挙げているＦＷ染野は鹿島時代の元同僚に当たる。「お互いに特徴を知っている。いいバトルができれば」と予告した。

チームは４戦勝ちなしで勝ち点４１の１４位。目標の１０位・Ｃ大阪（勝ち点４６）の背中を捉えるためにも、勝ち点１差で１２位に付ける東京Ｖ戦は落とせない一戦になる。背中で引っ張れる韓流助っ人が、オリジナル１０対決で自慢の守備力を見せつける。