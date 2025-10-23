米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２２日（日本時間２３日）、「打撃のベストナイン」とされるシルバー・スラッガー賞のナ・リーグの各ポジションの最終候補を発表し、日本人選手では指名打者部門でドジャース・大谷翔平投手（３１）が入った。カブス・鈴木誠也外野手（３１）は漏れた。

ナ・リーグ指名打者部門は超ハイレベルな争い。大谷は自己最多５５本塁打を放つなど、１０２打点、打率２割８分２厘をマークし、ＯＰＳ１・０１４、長打率・６２２、１４６得点などがリーグトップだった。最大のライバルはフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）。全１６２試合に出場して５６本塁打、１３２打点で２冠王に輝いた。さらには１８年ＭＶＰのブルワーズ、クリスチャン・イエリチ外野手（３３）も最終候補入り。２９本塁打、１０３打点、打率２割６分４厘で、チームを両リーグ最多９７勝に導いた。

大谷は同賞をエンゼルス時代の２１、２３年、ドジャース移籍後の２４年に受賞しており、今季受賞すれば３年連続４度目となる。日本人選手では、２００１、０７、０９年にイチロー（マリナーズ）が３度受賞しており、大谷が４度目となれば日本人最多を更新。ナ・リーグは２１年までDH制ではなかったため、DHでの表彰はコロナ禍の２０年、２２年からの３年間だけで、これまでオズナ（ブレーブス）、ベル（ナショナルズ、パドレス）、ハーパー（フィリーズ）、大谷が１度ずつ受賞している。２度目の受賞となればナ・リーグDH部門では最多となる。ア・リーグの最終候補はあす２３日（同２４日）に発表され、両リーグの受賞者は１１月６日（同７日）に発表される。

各ポジションの最終候補選手は以下の通り。

【ナ・リーグ シルバー・スラッガー賞最終候補】

▽捕手 コントレラス（ブルワーズ）、グッドマン（ロッキーズ）、スミス（ドジャース）

▽一塁手 アロンソ（メッツ）、フリーマン（ドジャース）、オルソン（ブレーブス）

▽二塁手 ホーナー（カブス）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、チュラング（ブルワーズ）

▽三塁手 チャプマン（ジャイアンツ）、マチャド（パドレス）、マンシー（ドジャース）、ライリー（ブレーブス）

▽遊撃手 リンドア（メッツ）、ペルドモ（ダイヤモンドバックス）、ターナー（フィリーズ）

▽外野手 キャロル（ダイヤモンドバックス）、クローアームストロング、タッカー（ともにカブス）、ソト（メッツ）、ストワーズ（マーリンズ）、ウッド（ナショナルズ）

▽指名打者 大谷翔平（ドジャース）、シュワバー（フィリーズ）、イエリチ（ブルワーズ）

▽ユーティリティー バールソン、ドノバン（ともにカージナルス）、クロネンワース（パドレス）

▽チーム ダイヤモンドバックス、カブス、ドジャース