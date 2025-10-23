¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢CL¤Ç¤âÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¡Ä17ºÐ¥«¡¼¥ë¤Î·Ý½ÑÃÆ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ò4È¯·âÇË
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç7ÀïÁ´¾¡¤È°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢CL¤Ç¤âÂè1Àá¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ò3¡Ý1¡¢Âè2Àá¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¥¹¡Ê¥¥×¥í¥¹¡Ë¤ò5¡Ý1¤ÇÇË¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£DFL¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï11ÀïÁ´¾¡Ãæ¤À¡£º£Àá¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢CL¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1ÇÔ¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î5Ê¬¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÏÁê¼ê¤òÅ¨¿Ø¤ØÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤òº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢Å¨¿ØÃæ±û¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£3¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡£¸«»ö¤ÊÆÍÇË¤«¤é·Ý½ÑÅª¤Ê°ì·â¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÀèÈ¯¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿17ºÐ¤Î°ì·â¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï½øÈ×¤«¤é¾ö¤ß¤«¤±¡¢14Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¥³¥ó¥é¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬¡¢Ãæ±û¤ØÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤¬Æñ¤Ê¤¯²¡¤·¹þ¤à¡£½øÈ×¤Ë¤·¤Æ2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë34Ê¬¡¢¥é¥¤¥Þ¡¼¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç´é¤ò¾å¤²¤¿L¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¡¢±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇË²õÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¤Ë»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿79Ê¬¤Ë¤Ï¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤«¤é¡¢Ãæ±û¤òÇË¤Ã¤¿¥é¥¤¥Þ¡¼¤¬¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡£¤³¤³¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬°µ´¬¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¸ø¼°ÀïÁ´¾¡¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï11·î4Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Çºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤ÏÆ±5Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¡4¡Ý0¡¡¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡5Ê¬¡¡¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥ë¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
2¡Ý0¡¡14Ê¬¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
3¡Ý0¡¡34Ê¬¡¡¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
4¡Ý0¡¡79Ê¬¡¡¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë
