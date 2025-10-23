ソフトバンクは22日、東京都内でドラフト前日の最終スカウト会議を行い、昨年に続いて1位指名選手を非公表とした。対応した永井智浩編成育成本部長兼スカウト部部長（50）が明かした。

今ドラフトは即戦力野手と評される創価大の立石正広内野手、高校生では群馬・健大高崎高の最速158キロ右腕・石垣元気投手に注目が集まっており、ソフトバンクも最上位候補にリストアップしてきた。しかしこの日までに両選手の指名を行わないことを決定。代わりに西武が1位指名を公表している強打の小島大河捕手（明大）や、最速152キロ右腕の中西聖輝投手（青学大）らを候補に挙げたもようだ。

明大・小島大河

青学大・中西聖輝

会議後、取材に応じた永井本部長は「評価の高い選手は数名いた。その中でしっかり議論ができた。（1位指名は）一番評価した選手にいくということ。もし抽選になったら（城島）CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）がいってくれるというところで決まりました」と説明した。

また、今ドラフトで注目選手の一人に挙げられる岩手・花巻東高出身で、現在は米スタンフォード大でプレーする20歳の佐々木麟太郎内野手について永井本部長は「持ち味は打撃。その辺は高く評価してるし、リストには入れようと思っています」と説明した。