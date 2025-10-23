札幌市北区の百合が原公園に新たな施設が誕生しました。



１０月２５日の開業を前に、２２日にプレオープンし、近隣の住民は道内の人気店が手掛ける味を堪能していました。



花や緑に囲まれた憩いの場・札幌市北区の百合が原公園に新しく誕生したのが「ＬｉＬｉＬｉ」です。



２２日から近隣の方に向けたプレオープンが始まり、営業前にはおよそ５０人が並んでいました。





この新施設「ＬｉＬｉＬｉ」のメインとなるのが「リリリカフェ」です。（油野アナウンサー）「木がふんだんに使われていてぬくもりを感じられる空間となっています。靴を脱いでゆったりとくつろぐことができるスペースも広がっています」さらに、多くの方々を引きつける元になったのは、北海道の人気店が手掛ける美味しいものの数々。まずはサンドイッチ。あの大人気のパン屋さん「どんぐり」と共同開発した１０種類のフォカッチャサンドがいただけます。そのなかの「てりたまチキン」の味は…（油野アナウンサー）「甘い味付けのチキンと優しい甘さと少しコクがある卵とフォカッチャ自体にオリーブの香りが効いているのでまとまりを出していてすごく美味しい」そして、フォカッチャサンドのお供にもオススメなのがコーヒーです。こちらも札幌の人気店「丸美珈琲」がセレクトした味を楽しむことができ、さらに、北広島の人気店「アルトラーチェ」が監修するジェラートもいただけます。子どもたちにも大人気でした。（客）「パン６個、アイス２つ買った。来るきっかけにもなるし子連れにすごくいい」実はこの新施設「ＬｉＬｉＬｉ」は、札幌市の「パークＰＦＩ」という事業によって建てられました。これは民間の事業者が公園に魅力的な施設を設置して、そこで得られた収益を公園の整備や管理にあてて、より魅力的な公園をつくろうという取り組みです。（ユリガハラパーク フューチャーラボ 林匡宏代表取締役）「イベントをどんどん仕掛けて地域の賑わいをつくっていく。地域の方と一緒に社会的な取り組みをするのがパークＰＦＩでは非常に大事だと思う」２５日に開業となる施設は新たな地域の交流の場ともなりそうです。