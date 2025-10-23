巨人は２２日、ＧタウンとＧ球場の室内練習場で今月２９日から行う若手主体の秋季キャンプで球団ＯＢの李承ヨプ（イ・スンヨプ）氏（４９）＝前韓国・斗山ベアーズ監督＝が臨時コーチを務めると発表した。期間はキャンプ初日から最終日の１１月１３日まで。日韓通算６２６本塁打（韓国４６７、日本１５９）で「アジアの大砲」と呼ばれたレジェンドが、巨人の打力アップへ力を注ぐ。

韓国ではサムスン時代の０３年に当時のアジア新となる５６本塁打。日本では０４年から８年間、巨人では０６〜１０年にプレーした。０６年には開幕戦から巨人第７０代４番を務め、打率３割２分３厘、４１本塁打、１０８打点。０７年には阿部慎之助、高橋由伸、小笠原道大との３０発カルテットを形成し、現役時代の阿部監督とともに重量打線を担った。

阿部監督から「スンちゃん」と呼ばれるなど、現役時から良好な関係を築いてきた。指揮官は一塁にコンバートとなった１５年に李承ヨプ氏を理想の一塁手にも挙げ、「ショートバウンドを捕る技術は世界一だと思っているし、投げる方も安心して送球できる。打てば（４番で）３０発は軽く打ってたしね。打って守れるようにしたい」と話していた。

今季の巨人は貯金１で３位。チーム打率２割５分はリーグトップだったが、要所での決定打不足など課題も残った。底上げを目指し、長時間、質も考えながら量をこなすことが予告されている秋季キャンプ。李承ヨプ氏には技術だけでなく、好機での心構えなど、精神面の指導も期待される。

秋季キャンプに向け、阿部監督は「乞うご期待」とコメント。Ｖ奪回へ厳しい練習が予想される中、李承ヨプ氏の存在はレベルアップを目指すＧ戦士の大きな助けとなりそうだ。

◆李 承ヨプ（イ・スンヨプ）１９７６年８月１８日、韓国・大邱生まれ。４９歳。９５年に慶北高から強打の一塁手としてサムスンに入団。韓国では本塁打王５度、打点王４度、最多安打１度、ＭＶＰは５度受賞。２００４、０５年はロッテ、０６〜１０年に巨人、１１年はオリックスに在籍。１２〜１７年はサムスンでプレーし、現役引退。日本では８年間で７９７試合に出場し打率２割５分７厘、１５９本塁打、４３９打点。２３年から今季途中まで韓国・斗山で監督を務めた。左投左打。