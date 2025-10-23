サンド伊達「1か月仙台行かないとダメだね、オレ」、久保史緒里喜ぶ「一緒だ！」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきお（51歳）が、10月22日に放送されたラジオ番組「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。東京は空気が合わず、「1か月仙台行かないとダメだね、オレ」と語り、久保史緒里（24歳）も「一緒だ！」と喜んだ。
番組には今回、サンドウィッチマンの2人がゲスト出演し、同郷・仙台出身の久保史緒里と共に仙台トークをしていくことに。久保が「宮城にはどれくらいのペースで帰られてますか？」とたずねると、伊達は「月2回はね。『ぼんやり〜ぬ』（サンドのぼんやり〜ぬTV／東北放送）やってるので、それで。もうあの番組も18年。やってますね。18年、17年かな？」と語る。
そして「1か月帰らない時期があった。『ぼんやり〜ぬ』が違う番組で、特番入ったりしてて、1か月仙台行かないとダメだね、オレ」とコメント。それは「空気が合わない。オレ、東京別に好きで住んでるわけじゃないから、仕事があるからこっちにいるだけで。ちゃんくぼ（久保史緒里）もそうだけど、仙台が好きなんですよ。（久保が）東北新幹線降りたときに深呼吸するって、オレ、あれほんとにオレもそうで。一緒なのよ。帰ってきたぁ、って」と語り、久保も「一緒だ！うれしい〜」と喜ぶ。
伊達は「（1か月間が空くのは）ダメ。キツかった。ほんとにダメだった。早く帰りたい、早く帰りたいって」と話し、富澤たけしは「ずっと震えてたもんね」と証言した。
また、久保は“乃木坂46を卒業して1番にやりたいこと”として「地元に帰ってコイン精米」を挙げると、伊達は大笑い。久保は「東京にないんで」と話し、伊達は「宮城の地方によっては、24時間営業はコイン精米所しかないですから」と語った。
番組には今回、サンドウィッチマンの2人がゲスト出演し、同郷・仙台出身の久保史緒里と共に仙台トークをしていくことに。久保が「宮城にはどれくらいのペースで帰られてますか？」とたずねると、伊達は「月2回はね。『ぼんやり〜ぬ』（サンドのぼんやり〜ぬTV／東北放送）やってるので、それで。もうあの番組も18年。やってますね。18年、17年かな？」と語る。
伊達は「（1か月間が空くのは）ダメ。キツかった。ほんとにダメだった。早く帰りたい、早く帰りたいって」と話し、富澤たけしは「ずっと震えてたもんね」と証言した。
また、久保は“乃木坂46を卒業して1番にやりたいこと”として「地元に帰ってコイン精米」を挙げると、伊達は大笑い。久保は「東京にないんで」と話し、伊達は「宮城の地方によっては、24時間営業はコイン精米所しかないですから」と語った。