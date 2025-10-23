視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

竹山隆範探偵が調査した『水中かけっこ世界一決定戦！』は、沖縄県の男性（48）から。私は身長172cm、体重105kgのぽっちゃり体型で、足は全く速くない。だが、プールで“水中かけっこ”をしたら、沖縄で教師になって25年、１度も負けたことがない。小学生はもちろん、スポーツをやっている若い先生にも、かなりの差をつけて圧勝する。常日頃、子どもたちには「人間、何に才能があるか分からないよ。だから、どんなことにも全力で挑戦するさー！」と話しているが、私には“水中かけっこ”の大いなる才能があるのかも知れない。そこで、アスリートでも、誰の挑戦でもメンソーレ！ 骨のある“俊足自慢”を連れて来て欲しい、というもの。

小学校の先生である依頼者は「子どもたちに全力で挑む姿勢を見せたい」。まず、20代の後輩２人と陸上で50ｍ走対決をするも惨敗。そこで50ｍプールに移動し先ほどの２人と対決すると、両手を上げバランスを取りながら水中を“駆ける”依頼者が大差をつけて圧勝した。ここからは次々と強力な刺客が登場！ 沖縄の最強プロレスラー、元サッカー日本代表の野人、最後は元阪神タイガースの超人と、猛者たちとの勝負に挑む。手に汗握るデッドヒートは、興奮すること間違いなし！

10月24日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、田村裕探偵の『工事現場で結婚式を挙げたい！』、エース探偵の『河童が怖い３歳の息子』など、様々な依頼を解決した。