10月29日（水）よる10時〜 第4話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

昨夜放送した第3話にて、内博貴の出演をサプライズ解禁！来週放送の第4話にもゲストとして出演する。

内は音楽活動のみならず、2010年には「ガイズ&ドールズ」で舞台初主演。その後、堂本光一主演の舞台「Endless SHOCK」にてライバル・ウチ役を務めるなど、舞台俳優としての確固たる地位を確立。内のドラマ出演は「天国の恋」（2013年10〜12月放送／東海テレビ・フジテレビ系）以来実に12年ぶり。

内は、本作では畑中一成（はたなかいっせい／35）を演じる。影山優佳演じる、林田大介（佐野勇斗）の元彼女・香坂莉里（こうさかりり／25）の交際相手という役どころだが、実はある問題を抱えていて…。昨夜の第3話の中では、莉里と夜景の見えるレストランでデートをし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれていたが…来週の第4話、どのように物語に関わってくるのか？

内が出演した第3話はTVerで配信中。そして、メインゲスト回となる第4話は来週10月29日（水）よる10時から放送！

■内博貴 コメント

Q.久しぶりの映像作品へのご出演の感想は？

時代が進化したんですかね、撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました。昔のドラマ撮影ってもっと時間がかかった記憶だったんですが、久しぶりに現場に臨んだらあっという間に撮影が終わって。「時代が変わったの？早く終わる時代になったの？」ってスタッフさんに聞いてしまいました（笑）

Q.（第3話のOAにて解禁された出演シーンの）影山優佳さん演じる莉里にネックレスを付けるシーンはいかがでしたか？

女性にネックレスを着けるのは初めてで、「女の子のネックレスってこんな細いんだ！」って素直に思いました。輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良い方なんですけど…もう年のせいですかね（笑）

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／ 松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

