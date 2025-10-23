巨人は22日、岡本和真内野手（29）について今オフのポスティングシステムによるメジャー挑戦を容認すると発表した。東京・大手町の球団事務所で、吉村禎章編成本部長（62）と共に会見。岡本は球団への感謝と夢舞台への思いを語った。

――阿部監督とはどんな話を。

「阿部さんには（監督に）就任した時から話させてもらっていた。“チームの監督としては痛いけど、個人としては応援している”ということもずっと言われていた」

――チームメートとは。

「丸さん、坂本さん、長野さん、田中将大さん、先輩方には少し話をさせてもらった。菅野さんも電話をしてきてくれた。（坂本には）“お前ともう野球できへんのか”みたいな。まだ分からないですけど…と話をした」

――日本一に届かなかったのは心残りか。

「それが一番あります。日本一になりたかったですし、その景色を見てみたかったなと凄く思っています」

――巨人の4番打者として重圧を背負ってきて成長した部分は。

「テレビで見ていたスーパースターがたくさんいて、その中で争ったり、厳しい戦いがあった。1軍に定着してから4番というポジションでチームの勝敗を背負ってやってきた。そういう経験は僕にとって良かった」