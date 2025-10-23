モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優が２３日までにＳＮＳを更新。夫でモデルの大倉士門と結婚３周年記念の旅行ショットを公開し、話題になっている。

自身のインタグラムに「１０月２２日は大倉になって３年です 毎年恒例になった弾丸日帰り旅今年は熊本へ 初プライベートでの熊本だったのに終始雨でせっかくの阿蘇の景色がよくなさすぎたけどドタバタで色んなところ行って色んなもの食べれたから充実しまくりました！！大満足！また写真も追加で投稿すると思うけど許してね！！」とつづった。

続けて「この３年も本当あっとゆーまでもう４年目突入ですか＠ｓｈｉｍｏｎｓｍｉｌｅ は関西出張が多くて週の半分くらいいない時もちらほらあったりだけどその分いる時はなるべくスケジュール合わせたりして２人の時間を逆に取るようになったりいい習慣な気がする ４年目も変わらず仲良く楽しくやってこ〜よろしくね〜」と夫でモデルの大倉士門への感謝のメッセージとともに熊本旅行でのオフショットを公開した。

この投稿に大倉からは「おう！かまへんで！よろしくな くまもん連れて帰ったらよかった」とコメントを投稿。ファンからは「二人ともカラーリング似てて、秋っぽくて素敵おめでとうございます」「３周年おめでとうございます 熊本めちゃくちゃ素敵な場所ですよね」「今日来てくれたのかな？熊本来てくれて嬉しい 今度は、天気がいい日にまた来てください」などのコメントが寄せられている。