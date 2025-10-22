純正スタイルをさらにカッコよく＆楽しくカスタム スバル WRX S4(VAG)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：ヨコ
年齢：30代
車両名：スバル WRX S4
年式：―
型式：VAG
主な使用シーン：レジャー
所有歴：4年（2024年時点）
総走行距離：7万8,000km
年間走行距離：2万km
※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
VA型後期のデザインが好きだったが、モデルチェンジすると知っため。
愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？
複数台でツーリングをしているとき。
最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？
もっとカッコよくしたい、もっと気持ちよく走れるようにしたいと思ったから。
カスタムの方向性は？ 重視していることは何？
純正のよさを活かすカスタムです。カラーリングはレッドとマットブラックを差し色にしています。
外装
リヤバンパー：VARIS
足まわり
サスペンション：PROVA × オーリンズ車高調
キャリパー：PROVA ４ポッド
エンジン関連
排気：RSE 不等長エキゾースト
今後やってみたいカスタムは？
カーボンボンネットを導入したいです。
好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？
PROVA：専門性が高く、信頼できます。
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/