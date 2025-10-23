“令和の菊男”が、春2冠不出走の遅れてきた大物を導く。クラシック最終戦「第86回菊花賞」（26日、京都）の最終追い切りが22日、東西トレセンで行われた。栗東に滞在する関東馬エネルジコはCWコースで僚馬を置き去りにする豪快な伸び脚を披露。万全の仕上がりでラスト1冠を獲りにいく。コンビを組むクリストフ・ルメール（46）は23年ドゥレッツァ、24年アーバンシックに続く史上初となる菊花賞3連覇の偉業に挑む。同レースは23日に出走馬、枠順が決まる。

【ルメールに聞く】

――デビュー3連勝で臨んだ前走の新潟記念は2着。

「（休み明けで）フレッシュだったけど、よく頑張ってくれました。勝った馬は強かったですし、負けたのは仕方ないね」

――1週前追いで稽古をつけ、CWコースで6F81秒8〜1F11秒1をマーク。

「良かったです。元気いっぱい。走り方も良かったです。問題なさそう」

――エネルジコの走りを車に例えると？

「（車種の）SUVっぽい。四輪駆動」

――初めての3000メートル戦。距離延長については？

「3000メートルはいいと思う。ビッグチャンスだと思うね」

――自身は23年ドゥレッツァ、24年アーバンシックで当レース連覇中。

「長い距離ですからリラックスできる馬が必要です。できれば内側で走らせたい。外側だと3500メートルになるので（笑い）」