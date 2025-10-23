【菊花賞】エリキング 神戸新聞杯1着馬が苦戦傾向…
【馬券のツボ】
＜ここが買い＞川田＆中内田厩舎の黄金タッグは23年以降、芝レースの3歳限定重賞では3冠牝馬リバティアイランドの活躍もあり【6・0・1・6】の好成績。このタッグでの菊花賞参戦は19年ヴェロックス3着以来。今年も要注目だ。
＜ここが心配＞神戸新聞杯1着馬は近年、苦戦傾向にある。4年連続で人気以下の着順となっており、ここ2年は23年サトノグランツ10着（3番人気）、24年メイショウタバル16着（5番人気）と2桁着順に敗れている。
by ライブドアニュース編集部
この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
【馬券のツボ】
