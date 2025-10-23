【馬券のツボ】

＜ここが買い＞川田＆中内田厩舎の黄金タッグは23年以降、芝レースの3歳限定重賞では3冠牝馬リバティアイランドの活躍もあり【6・0・1・6】の好成績。このタッグでの菊花賞参戦は19年ヴェロックス3着以来。今年も要注目だ。

＜ここが心配＞神戸新聞杯1着馬は近年、苦戦傾向にある。4年連続で人気以下の着順となっており、ここ2年は23年サトノグランツ10着（3番人気）、24年メイショウタバル16着（5番人気）と2桁着順に敗れている。