¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄsupported¡¡by¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°³ÆµåÃÄ¤ÎÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£»ØÌ¾¸õÊäÁª¼ê¤ä¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¢ãÆâÌî¼ê¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡¡ÁÏ²ÁÂç¢äºòÇ¯¤Ï½¡»³¤òËÜÀþ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢»öÁ°¤Ë¤Ï¸øÉ½¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ1°Ì»ØÌ¾¡£³°¤ì1°Ì¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Î¼ÆÅÄ¤òÃêÁª¤Ç³°¤·¡¢Â¼¾å¤òÃ±ÆÈ»ØÌ¾¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¶¥¹ç³Ð¸ç¤ÇÂ¨ÀïÎÏÌî¼ê¤È¤·¤ÆÎ©ÀÐ¤Î1°Ì»ØÌ¾¤Ç¾¡Éé¤ò·ü¤±¤ë¡£¡Ú¥¯¥¸¡á¾ëÅç·ò»ÊCBO¡Û
¡¡¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¢ãÆâÌî¼ê¡¦Î©ÀÐÀµ¹¡¡ÁÏ²ÁÂç¢äÂç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£°ËÆ£¡¢ËÌ»³¡¢Ã£¤é¤òÃæ¿´¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¼ê¤Î1°Ì»ØÌ¾¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÉÔ°Â¤ò»Ä¤¹µß±ç¿Ø¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢2°Ì°Ê¹ß¤ÇÂ¨ÀïÎÏÅê¼ê¤Î»ØÌ¾¤â¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤À¡£¡Ú¥¯¥¸¡á¿·¾±´ÆÆÄ¡Û
¡¡¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¢ãÅê¼ê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡¡·òÂç¹âºê¢äº£µ¨¤ÏÀèÈ¯¡¢µß±çÌä¤ï¤ºÅê¼ê¿Ø¤Î¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¾ÍèÀÈ´·²¤Î¹â¹»À¸No.1Åê¼ê¤òÌ¤Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤«¡£º¸ÏÓÅê¼ê¤ÈÂÇ·âÎÏ¤Î¹â¤¤°ì¡¢»°ÎÝ¼ê¤âÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡£°éÀ®¤Ç¤â¿ô¿Í¤ò»ØÌ¾Í½Äê¡£¡Ú¥¯¥¸¡á´ßÅÄ´ÆÆÄ¡Û
¡¡¡Ú³ÚÅ·¡Û¢ãÅê¼ê¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¡¡²Ö±àÂç¢äº£µ¨¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤¬¸Å¼Õ¤ÈÃæ·Ñ¤®À¾³À¤Î7¾¡¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³4°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤ò2¿Í°Ê¾åÊä¶¯¤·¤¿¤¤¡£ÀõÂ¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹ÂÇ¤ÎÂÇ¤Æ¤ë±¦ÂÇ¼Ô¤âÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡Ú¥¯¥¸¡á»°ÌÚ´ÆÆÄ¡Û
¡¡¡ÚÀ¾Éð¡¡1°Ì»ØÌ¾¸øÉ½¡Û¢ãÊá¼ê¡¦¾®ÅçÂç²Ï¡¡ÌÀÂç¢ä3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬µÞÌ³¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨.232¡¢½ÐÎÝÎ¨.289¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.328¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¡£95»î¹ç¤ËÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤Î¸Å²ìÍª¤ÏÂÇ·â¤¬²ÝÂê¤Ç¡¢¶¥ÁèÂ¥¤¹¡£¡Ú¥¯¥¸¡áÌ¤Äê¡Û
¡¡¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¢ãÅê¼ê¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡¡·òÂç¹âºê¢ä8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤È¤â¤ËÊä¶¯¤ÏÉ¬Í×¡£¶¥¹ç¤â¼¤µ¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¡õ¾ÍèÀ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÎãÇ¯¤Ï»ÙÇÛ²¼¡¢°éÀ®¤Ç·×10¿ÍÄøÅÙ¤Î»ØÌ¾¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼ã´³Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡Ú¥¯¥¸¡á¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Û
¡¡¡úÁªÂò²ÄÇ½Áª¼ê¡¡¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¹â¹»À¸124¿Í¡¢Âç³ØÀ¸176¿Í¤Î·×300¿Í¤È¡¢¹âÂ´3Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¡¢ÂçÂ´2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÎÁ´¤Æ¤Î¼Ò²ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¹ñÆâÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¡£
¡¡¡ú»ØÌ¾¿Í¿ô¡¡Á´µåÃÄ¤¬¡ÖÁªÂò½ªÎ»¡×¤È¤Ê¤ë¤«¡¢ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¹ç·×120¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç½ªÎ»¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°½êÂ°Áª¼ê¤ä³°¹ñ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÁªÂò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¿Í¿ô¤Ë´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£³ÆµåÃÄ¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ10¿Í¤Þ¤Ç»ØÌ¾²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤¬10¿Í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¿Í¿ô¤ÇÁªÂò½ªÎ»¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ç120¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢11¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Î»ØÌ¾¤â²Ä¡£
¡¡¡úÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÁª¼ê¡¡¡Ö¤½¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢MLB¥É¥é¥Õ¥È¤«¤é¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÌó10¥«·îÁ°¤ÎNPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤¬·è¤Þ¤ê¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ïº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾²ÄÇ½¤Ë¡£