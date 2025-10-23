ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¸¬µõ¤µ¤Ï¡ÖÊ¸²½Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¡È¸¥¿ÈÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤ËÊÆÃíÌÜ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¡×
ÂçÃ«¤Î¡È¸¥¿ÈÅª¤Ê¹ÔÆ°¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(C)Getty Images
¡¡µ¬³Ê³°¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î21Æü¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØHot Mics with Billy Bush¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤Î¡È¸¥¿ÈÅª¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ËÃíÌÜ¤·¡¢´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬7²¯¥É¥ë¤Î²ÁÃÍ¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î1»î¹ç3È¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡»î¹çÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤À¡£¤³¤³¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¸å¤í¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»æ¥³¥Ã¥×¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢9ÇÕ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍÑ°Õ¡£Æ±Î½¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´¶Æ°¤À¡£¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤â¾Î»¿¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥³¥¹¥¿¥¹»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼¤äÂ¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÊ¸²½Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö·É°Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬»î¹ç¤Ç½é¤á¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¡¢¿³È½¤Ë¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤¬¡ÖWow¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¥³¥¹¥¿¥¹»á¤Ï¡¢¡Ö¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤â¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÈà¤Ï¼«²è¼«»¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÊª¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤â¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿Í´ÖÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î¸¥¿È¤òËº¤ì¤Ê¤¤ÂçÃ«¡£¤³¤¦¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤³¤½¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÈà¤ò¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]