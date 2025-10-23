俳優の内博貴（３９）が２２日、日本テレビ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥ それは誘拐のはずだった」（水曜、後１０・００）にゲスト出演した。ドラマ出演は１２年ぶり。同日放送の第３話と、次週２９日放送の第４話にもゲストとして出演する。

内は音楽活動だけでなく、２０１０年に「ガイズ＆ドールズ」で舞台初主演。その後、堂本光一主演の舞台「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」でライバル・ウチ役を務めるなど、舞台俳優としての確固たる地位を確立した。ドラマ出演は２０１３年１０月期の東海テレビ・フジテレビ系「天国の恋」以来１２年ぶりだ。

内は「時代が進化したんですかね、撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました」としみじみ。「久しぶりに現場に臨んだらあっという間に撮影が終わって。『時代が変わったの？早く終わる時代になったの？』ってスタッフさんに聞いてしまいました」と楽しげだった。

今作は桜田ひより（２２）と佐野勇斗（２７）がＷ主演を務め、人質と誘拐犯の予測不能な逃亡劇を描く。内が演じるのは３５歳の畑中一成で、ある問題を抱えているという。

畑中は影山優佳（２４）演じる香坂莉里の交際相手。第３話では２人が夜景の見えるレストランでデートをし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれた。内は「女性にネックレスを着けるのは初めてで、『女の子のネックレスってこんな細いんだ！』って素直に思いました」といい、「輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良い方なんですけど…もう年のせいですかね」と笑った。