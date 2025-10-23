失明からの“視力回復”可能に、画期的な目のインプラントが登場
失明した人たちの視力を回復させる、画期的な目のインプラントが登場した。
英ロンドンで研究が進められている眼内インプラントのPRIMAシステムは、加齢黄斑変性（AMD）により視力を失った患者が、再び文字を読んだり形を認識したりすることを可能にするという。
わずか2mm四方、人間の髪の毛の半分の厚さしかない微小な電子チップを、眼球後方の光感受性層である網膜の下に埋め込む装置で、視力に重要な「黄斑」という組織の光感受性細胞が徐々に失われていくAMDの進行形態、地理的萎縮（GA）を回復させることに繋がるそうだ。
GAは世界で推定500万人以上の患者がおり、イギリスでは法令で定められた盲目の4件に1件の原因となっている。
ロンドンのムーアフィールズ眼科病院の硝子体網膜疾患の専門医マヒ・ムキット博士は、同研究の成果は特筆すべきものだとしてこう説明する。
「視力を失った患者の方々が『視力を回復させる方法はないのか』とたずねてきます。これまでの答えは常に『ない』でした。しかし今や、本を読めるようになった患者もいます。彼らの生活の質は格段に向上しているのです」
