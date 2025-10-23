巨人・岡本和真内野手（２９）がポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すことが決まった。岡本がフィットするメジャー球団はどこか。補強ポジション、国際マーケット志向、右打者が有利不利など、さまざまなファクターからスポーツ報知メジャー担当が移籍先候補をリストアップした。

【ブルージェイズ】

３２年ぶりにワールドシリーズに駒を進めたが、左翼シュナイダーは１１本塁打とパンチ力不足。球団の国際志向も強い。

【フィリーズ】

一塁ハーパー、三塁ボームは不動だが、左翼ケプラーは１８発ながら２割１分６厘と低打率。球団は日本市場開拓に意欲。

【ドジャース】

期待を裏切り続けた左翼コンフォートは今季限り。三塁マンシーの契約更新も不透明で、両ポジションをカバーできる岡本はフィットする。

【マリナーズ】

今夏にトレードで加入した４９発スアレスの契約は今季限り。３５歳で再契約は不透明だ。日本人獲得の実績も多く、球団初ワールドシリーズ出場の切り札に？

【メッツ】

ヤクルト・村上を編成本部長が来日して視察するなど、三塁が補強ポイント。３８発のアロンソが契約破棄して退団するため、一塁の後任も課題。

【パドレス】

ダルビッシュ、松井が所属するなど日本人がなじみやすい環境。左翼シーツは１９本塁打、７１打点で主軸ではパンチ力不足という声も大きい。