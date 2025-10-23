「子どものころの夢、作った」砂糖細工師のすごい技術に4.8万いいね「楽園？」「お菓子の大聖堂」【ママリ】

子どものころの夢、叶った！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、長谷川健太@𝐒𝐔𝐂𝐑𝐄𝐓𝐈𝐄𝐑(@kenta_sucretier)さんの投稿です。

長谷川健太さんが子どものときに憧れていた「お菓子の家」を手作りしてみたそうです。でも家どころかものすごい作品ができ上がってしまい…。

これ。子供の頃の夢。作った。31歳。こぶしで…

せっせとチョコとクッキーなどお菓子を積み上げ、夢を再現させようと奮闘する姿を想像すると、くすっとしてしまいますね。お菓子の家というと、小さいころは想像するだけでワクワクしたものです。しかし実際に作ると、とても大変な作業だったのですね。食べるのがもったいないくらいの仕上がりです。



この投稿には「どういう事だ、きのことたけのこが共存している。ここは楽園なのか？」「これは見事なお菓子の大聖堂」といったリプライがついていました。夢が詰まったすてきな投稿でした。

