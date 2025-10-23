「２０２５年プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」は２３日、午後４時５０分から東京都内のホテルで開催される。阪神は２２日に都内のホテルでスカウト会議を行い、藤川球児監督（４５）はドラフト１位指名選手の決定は当日になると明かした。最有力候補は大学Ｎｏ．１スラッガーの創価大・立石正広内野手（２１）とみられ、４球団前後の競合となるもようだ。主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−今、必要としている選手を選ぶ。

「競技人口も減ってきていますからね。とにかく野球をしている人全員ほしいです。ＮＰＢとしてね。その１球団が阪神タイガースである、という認識です」

−２年目のドラフトでスカウトの視点で新たに感じたことは。

「入り口まで大切に見てきている方々ですけど、今度タイガースでプレーする場合にはその気持ちを受け取って、現場としてその選手たちの行く末を見ていく役割ですから。それに対してどうこうはあまりないですね」

−最終決定するのが明日。

「去年のドラフトでも選手のご家族にはお話ししたんですけれど、預かる以上は良き人生にできるように精いっぱい頑張ります、というところですから。明日が入り口になるというところです」