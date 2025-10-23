阪神が23日のドラフト会議で、「球児枠」として将来性ある高校生投手を指名する方針であることが分かった。今年3月に開場した新2軍施設は最新のトレーニング環境と、技術向上の設備を備える。そこで鍛え、NPB通算243セーブを挙げた藤川監督のような高卒投手を育てることが狙いだ。

最上位評価の健大高崎の石垣元気を獲得できなかった場合でも、全国には逸材がそろう。水戸啓明（茨城）の中山優人は「球児枠」の本命の気配が漂う。今夏の茨城大会4回戦の水城戦で完全試合を達成。力感のないフォームから最速146キロの直球を投げ、強豪を相手に走者を1人も出さずに14三振を奪った。

1メートル82、65キロの細身の体形。ヒョイッと投げてピュッと伸びるストレートはいかにも球数への耐性がありそうで先発向き。スライダー、カーブ、フォークなど変化球を多彩に操り、制球力も抜群だ。球団関係者は「フォームがしなやかでバランスもいい。伸びしろという点では、今年のトップ級ではないか。故障しにくそうな投げ方も魅力」と“完全男”を評価した。

未来富山（富山）の最速145キロ左腕の江藤蓮投手にも、虎のスカウト陣は熱視線を送ってきた。夏の富山大会を球団幹部が視察。学校初の甲子園出場に導いた今夏の甲子園は、初戦の高川学園（山口）戦で6回途中8失点で降板したが、担当の筒井和也スカウトは「コントロールは元々いい。伸びしろがある」と不変の評価をした。1メートル80、83キロの体には馬力があふれ大化けする可能性も。生徒数25人中23人が野球部員という通信制高校出身も話題を呼びそうだ。

延岡学園（宮崎）の最速153キロ右腕の藤川敦也投手は上位評価。仙台育英（宮城）の最速147キロ左腕・吉川陽大（あきひろ）投手、1メートル90の長身から最速153キロを誇る大阪桐蔭（大阪）の森陽樹投手も指名の可能性がある。