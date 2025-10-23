23日のドラフト会議。直前特集はフリーライターの菊地選手（43）が、全国を駆け回って吟味したドラフト候補から球団別の獲得すべき選手を紹介する「おすすめ選手はこれだ！」だ。パ6球団の現有戦力を基に、補強ポイントに合致する選手を提案する。

【ソフトバンク 外野手・エミール・プレンサ 幸福の科学学園】≪底知れないスケール 右打者の核になる≫昨年は宗山塁（楽天）を1位指名したが、クジに泣いた。今年こそ高レベルで遊撃を守れる人材を確保したい。大塚瑠晏（東海大）、新保茉良（東北福祉大）、相羽寛太（ヤマハ）ら守備型遊撃手は要チェックだ。左打者は現有戦力に開花の兆しが見えるだけに、ポイントは右打者。底知れないスケールを秘めるエミール・プレンサ（幸福の科学学園）やエドポロ・ケイン（大阪学院大）はソフトバンク向き。とくにエミールはドミニカ共和国からの留学生で日本語も日常会話は支障ない。ファームで育成中の同国選手との橋渡し役としても期待できる。

【日本ハム 内野手・石井巧 NTT東日本】≪二遊間高レベルで兄・一成と共演あるぞ≫その年の一番いい選手を1位指名する方針の球団だけに、よほどのことがない限り立石正広（創価大）に突き進むのでは。立石が守る二塁は補強ポイントでもある。実戦でしぶとさを発揮する勝田成（近大）、二遊間を高レベルでこなす石井巧（NTT東日本）も候補に。石井は兄・一成が在籍するだけに、兄弟二遊間が実現すればロマンがある。魅惑の大型スラッガー・大坪梓恩（日本海石川）は、鎌ケ谷での日本ハムとの交流戦で圧巻の打撃練習を披露。スカウト陣も目の前で度肝を抜かれたはずで、怪素材の獲得に動くのではと予想する。

【オリックス 投手・藤原聡大 花園大】≪相次ぐ投手離脱 好球質右腕が穴埋める≫トミー・ジョン手術で離脱する投手が続出しており、投手陣の強化は必須課題。オリックスのスカウト陣は好球質の投手を好むだけに、藤原聡大（花園大）などマッチしそう。うなるような快速球が武器で、今秋にかけて急激に状態を高めた。人数が少ない左腕では、爆発的球威を誇る岩城颯空（中大）、カミソリ級の切れ味が光る山城京平（亜大）もおすすめ。野手は飛距離自慢の若手が伸び悩んでおり、長距離砲確保は急務。高校生なら高田庵冬（仙台育英）、大学生なら宮下朝陽（東洋大）、社会人なら村上裕一郎（ENEOS）など有力候補だ。

【楽天 捕手・藤森海斗 明徳義塾】≪捕手経験浅さ不問 “きめ細かさ”で勝負≫ドラフト前日に石井一久GMが投手の1位指名を明言。宮城で大学生活を送り、ゲームメーク能力が高い桜井頼之介（東北福祉大）を逃す手はない。他にも25歳以下の支配下選手がいない捕手、鈴木翔天が難病を発症して手薄になる中継ぎ左腕、近未来の中軸を担う強打者と補強ポイントは山積み。捕手なら藤森海斗（明徳義塾）、中継ぎ左腕ならバデルナ・フェルガス（青学大）を推薦したい。藤森は捕手としてのキャリアは浅いが、きめ細かい野球を学んだ無形の財産を持つ。バデルナは左横手の変則派で、左打者に恐怖心を与える異質の存在だ。

【西武 内野手・高橋隆慶 JR東日本】≪長打力＆確実性兼ね備える三塁手候補≫強打の捕手・小島大河（明大）の1位指名を公言。仮に捕手として守備面が通用しなかった場合でも、プロで二塁・三塁をこなせる素養を持つ。内野もチームの補強ポイントだけに、この1位は英断と言える。是が非でも欲しい三塁候補としては、長打力と確実性を併せ持つ高橋隆慶（JR東日本）、勝負強さが光る谷端将伍（日大）、潜在能力は学生屈指の宮下朝陽（東洋大）を推したい。投手は素材型を育成し、花開かせることに定評があるチーム。今年なら中山優人（水戸啓明）、高谷舟（北海学園大）が、近未来の大化けに期待できる右投手だ。

【ロッテ 投手・中西聖輝 青学大】≪最下位から再建へ 高次元の先発不可欠≫最下位に沈んだチーム再建のため、高次元の先発型投手の補強は不可欠。右腕なら中西聖輝（青学大）、斉藤汰直（亜大）、伊藤樹（早大）。左腕なら竹丸和幸（鷺宮製作所）も候補に。野手は外野陣に希望が膨らむ一方、次世代の内野レギュラー候補が乏しい。潜在能力が高い好打者・横田蒼和（山村学園）はおすすめだ。独立リーグの剛腕シャピロマシュー・一郎（日本海富山）も、ほとんど公式戦登板機会のなかった国学院大4年時にも調査書を送ったほど素材を評価している。実戦経験を積み洗練された今年は有力な指名候補になるはず。

◇菊地選手（きくちせんしゅ）1982年（昭57）生まれ。本名・菊地高弘。雑誌「野球小僧」「野球太郎」の編集部員を経て、15年4月からフリーライターに。ドラフト候補の取材をメインに活動し、ツイッター（現X）上で「大谷翔平」とツイートした最初の人物（10年10月8日）。19年3月出版の著書「下剋上球児 三重県立白山高校、甲子園までのミラクル」は23年放送のTBS日曜劇場「下剋上球児」の原案となった。