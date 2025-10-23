阪神が２３日のドラフト会議で俊足野手を獲得する方針であることが２２日、分かった。城西大・松川玲央内野手（２１）をはじめ、筑波大・岡城快生外野手（２２）、愛知学院大・杉山諒外野手（２１）らをリストアップ。猛虎が誇る快足コンビの近本＆中野に続くスピードスター候補をチームに迎え入れて、常勝軍団構築への足掛かりとする。

アマチュア界の韋駄天（いだてん）こそが、藤川阪神が狙う新戦力だ。

今季チームはリーグトップの１００盗塁をマークした。不動のリードオフマンである近本は３２盗塁で４年連続６度目の最多盗塁タイトルも獲得。ＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳ初戦でも効果的な三盗を決めて、先制点を演出した。中野もリーグ４位の１９盗塁。１、２番の快足コンビが２年ぶりリーグ制覇の原動力となったが、来季以降を見据えると懸案事項もある。

近本は８月に国内ＦＡ権を取得し、１１月には３１歳を迎える。中野も来季は３０歳シーズンとなる。植田、熊谷、島田といった足のスペシャリストたちも、３人そろって来年は３０歳代に突入。育成２年目の福島は圧倒的なスピードを誇るとはいえ、足が魅力の若虎は不足気味で、補強ポイントの一つに挙げられている。

次代のスピードスター候補は大学球界にいる。城西大・松川は右投げ左打ちの遊撃手。関西高では甲子園出場はなかったが、城西大では１年からレギュラー。２年時に参加した侍ジャパン大学日本代表強化合宿の５０メートル走で、参加選手トップの５秒８８を計測した。昨秋の首都大学１部でリーグ３位の打率・３７５を残すなど俊足巧打が光る。

筑波大・岡城は岡山県出身で、同郷の松川と幼なじみという間柄。小学生時代は同じチームでプレーした。足に加えて、長打も武器の右打ち外野手だ。３年時には松川とともに侍ジャパン大学日本代表強化合宿に参加。５０メートル走は５秒８２で、前年トップだった松川を上回るタイムをたたき出した。

愛知学院大・杉山は１７１センチ、６５キロと小柄な体格だが、今春のリーグ戦では出場１２試合で７盗塁をマークした。リストアップされている３人の走力はいずれも一級品。セ・リーグのライバル球団を震え上がらせた虎の機動力を、さらに上積みさせる可能性を秘めている。