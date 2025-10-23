巨人は２３日の「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（午後４時５０分開始）で鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）を１位指名することを公表した。

竹丸の投球を初めて見たのは、今年３月のＪＡＢＡ東京大会だった。細身でしなやかなサウスポー。スライダー、カーブ、カット、チェンジアップ…どの変化球でも難なくストライクを重ねていた。

構えることなく、自在に生きる。野球人生にも“しなり”を感じる。広島の崇徳から首都大学リーグの城西大へ。「高校で野球はやめよう」と決めていたが、監督の勧めで大学に進学した。４年春までは２部。「働きながら軟式野球でも」と考えていたところ、鷺宮製作所から声がかかった。

同社の幡野一男監督（５６）は、大学時代の竹丸を見た際、「満塁であろうが、ランナーなしであろうが、全く変わらない表情で淡々と投げていた」と振り返る。ポーカーフェースは普段も変わらず、ドラフト会議前に心境を尋ねた時も、静かに「ただ待つって感じですかね」と泰然自若だった。

「流れに乗って来たら、ここまでたどり着いた感じです」と自然体を強調する２３歳は、巨人から１位指名を受けた瞬間、どのような表情を見せるのだろうか。（アマチュア野球担当・浜木 俊介）