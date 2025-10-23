巨人は２３日の「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（午後４時５０分開始）で鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）を１位指名することを公表した。２２日に都内で阿部慎之助監督（４６）も入ってスカウト会議を行い、決定した。アマ球界屈指の最速１５２キロ左腕で、補強ポイントとなっている「左の先発」の一角として期待。智弁学園・岡本和真を単独１位指名した１４年から丸１１年となる「１０・２３」に新たなスターの交渉権獲得を目指す。

巨人ファンにダブルビッグニュースが飛び込んできた。岡本がポスティングでのメジャー挑戦を会見で電撃発表した４５分後。約２時間のスカウト会議を終えた榑松伸介スカウト部ディレクターが報道陣の取材に応じ、「鷺宮製作所の竹丸投手にいきます」と１位指名を公表した。

巨人の恋人は最速１５２キロの本格派左腕だった。リーグ優勝を逃した今季は、先発投手の層の薄さが課題として残った。特に左の先発は井上が４勝８敗、森田が３勝４敗、横川が２勝０敗、又木は０勝１敗。６勝１敗だったグリフィンは退団してメジャー移籍の可能性が浮上している。

「今年の補強ポイント、左の先発ローテーションを担える素材というところで左投手では竹丸投手を一番に評価させていただいた」と榑松ディレクター。ポスト岡本として、同じ右の強打者の創価大・立石も高評価していたが、即戦力投手の指名を優先する形となった。「先発タイプで長いイニングを投げられますし、フォームのバランスも良い。非常に力のある投手」。竹丸の能力の高さに魅力があった。

２１日までに広島が立石、西武が明大・小島の１位指名を公表。巨人が公表した時点では、竹丸の１位指名を公言している球団はなかった。理想は一本釣りだ。偶然にも１１年前の１４年、同じ１０月２３日に行われたドラフト会議で岡本の単独指名に成功。不動の４番に成長する逸材を獲得した。「単独がいいなとは思いますけど、もちろん」と今回も竹丸と縁があることを願う。

他球団の動向をうかがって重複を避けようとの狙いはなく、純粋に最も欲しい投手という意味で竹丸を１位指名する。「競合しても竹丸投手というところで」と、万が一の抽選も覚悟はしている。その際のくじ引きは阿部監督に託す方向だ。

巨人は１３年から２１年まで１位抽選は１１連敗と運に恵まれない時代もあった。だが、２２年の高松商・浅野を２球団競合で原監督、２３年に中大・西舘を２球団競合で阿部監督が当て、昨年も阿部監督が関大・金丸を４球団競合で外したが、花咲徳栄・石塚を西武との競合で当て直近４戦３勝。阿部監督のくじ引きは３戦２勝の高確率だ。「阿部監督が引いてくれると思う」と強運に期待した。

リーグ優勝奪回、１４年ぶり日本一へ何としても欲しい即戦力左腕。交渉権確定を願って１位指名する。

▼Ｇ社会人左腕１位は２２年ぶり 巨人が鷺宮製作所の左腕・竹丸和幸の１位指名を公表。巨人が社会人投手を１位指名（最初の入札）するのは、１３年石川歩（東京ガス、抽選外れ）以来、１２年ぶりのこと。

また、巨人が１位（最上位）指名で獲得した社会人投手は、０４年自由枠の野間口貴彦（シダックス）まで、６人いる。うち左投手は、８８年１位・吉田修司（拓銀）、９９年１位・高橋尚成（東芝）、０３年自由枠・内海哲也（東京ガス）の３人。竹丸獲得なら、球団２２年ぶりの社会人左腕１位になる。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２３歳。崇徳では２年秋に初めてベンチ入り。３年夏は背番号１０で４回戦の広島国際学院戦に先発するも、４回１失点でチームは敗退。城西大では２年春に２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）の成績を残す。１７９センチ、７５キロ。左投左打。