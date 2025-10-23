３連勝で突破したＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳでは、阪神・森下翔太外野手（２５）の好走塁が光った。一瞬の判断の裏にあったのがデータなどに基づいた根拠。筒井外野守備走塁コーチは走塁意識の高さを称賛し、成長を遂げていることも明かした。

ＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳでは、「走る森下」もチームの力となった。１５日・第１戦の六回１死一塁。佐藤輝が東から中前へのポテンヒットを放った。一走・森下は二塁手前で止まりかけたが、チャージしてきた中堅・桑原を確認すると一気に三塁を陥れた。一つでも先の塁を狙う意識の高さが表れていた。

森下は「スタートを切っていたので、ある程度の距離は出ていたんですけど」と話した上で、「桑原さんの追い方を近くで見られていたので。距離感と打球の落下スピードと感覚でいけるなと思っていきました」と説明。止まりかけた一瞬で、冷静に的確に判断していた。

筒井外野守備走塁コーチが普段から選手たちに植え付けている意識が「プレーでのギャンブル性を減らす」ということ。その意味でも大きなプレーだった。筒井コーチは「あの時は秋風だったんだけど、打球の上がり方と、センターがあの追い方をした時に落ちるっていう根拠があった。自分の目で見てしっかり判断していたのが大きい」とたたえた。

１死一、三塁となり続く大山の三ゴロでは三本間で粘り、一走・佐藤輝を三塁まで呼び込んだ。これが２点目につながった。筒井コーチは「あれはシーズン中に２回失敗したので、課題としていた」と明かし、「ＣＳで出ると思っていなかったけど、いい走塁でした。あそこで相手の嫌がる走塁が１個できるっていうのは全然違う」と目を細めた。

翌日の第２戦の六回でも森下の好走塁が見られた。先頭で左前打を放ち、出塁。相手投手が中川虎にスイッチすると、佐藤輝への３球目のフォークがワンバウンドとなった。捕手・山本が体で止めてはじいたが、森下はすかさず二塁へ。強肩・山本の送球もかいくぐった隙を突いた走塁だった。

前日の試合でも中川虎のフォークがワンバウンドになっていたことが頭にあり、「ワンバンになった時点でいこうとはなっていた」と狙ったプレーではあった。その中でも山本がボールを打者側にはじいたことが大きな判断材料になった。ボールが打者の方に行けば、捕手が捕球して二塁に送球する動作はスムーズにいきにくくなる。「いけると思って、本当反応でいった感じです」と森下は振り返った。

打撃のイメージが強い森下だが、「走塁に関してはずっと高校の時からやっていた。プロ１年目と３年目で走塁の自信や意識が変わってることは全くない」という。筒井コーチも「走塁の意識は元々高い」と明かす。

ただ、１年目にはワンバウンドで走ってアウトになったことが何回もあった。しかしそんな失敗も糧になっている。今では「どれくらいのボールのはじき幅だったらいけるか」という感覚が磨かれ、結果も出るようになった。「思い切らないと、いいことは起きない」と勇気を持った走塁ができることも森下の強みだ。日本シリーズでも、相手の意表を突く走塁を見せていく。