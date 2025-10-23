巨人は２２日、岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティング制度を利用して米大リーグ移籍を目指すことを容認したと発表した。東京・大手町の球団事務所で会見を開き、岡本は吉村禎章編成本部長（６２）とともに出席。夢の舞台へ挑戦する覚悟を示し、背中を押してくれた球団や仲間たちへの感謝を語った。

チームを支え続けた不動の４番が、ついに海を渡る。「世界一のリーグ。僕もそこでプレーしたいという一心で頑張ってきた」と夢舞台へ挑戦するという扉を開き、思いの丈を言葉に乗せた。

巨人からポスティング申請を行ったのは１９年の山口俊、２０年の菅野智之に続き３人目。岡本も「これまでポスティングで海外へ挑戦することは数少ないこと。許可していただき感謝している」と感謝の思いを語った。

昨オフにメジャーへの憧れを明かしたが、今季は５月に左肘靱帯損傷で長期離脱。それでも「自分のスイングができるか、ちゃんと治るのか不安はあったが、断念する気持ちはなかった」と、強い思いが揺らぐことはなかった。

前日に山口オーナーと会談してメジャー挑戦への思いを伝え「快く送り出してくれ、『頑張って来い』と話をしていただいた」と明かす。そして阿部監督からも「『チームの監督としては痛いが、個人的には応援している』とずっと言われていた」と話していた。

来季Ｖ奪回へ４番が抜ける穴は大きい。来年にも海外ＦＡ権を取得できるとあって球団が残留を求める選択肢もあった。だが、吉村本部長は「それよりも彼が思い描いている夢を、球団がバックアップしながら挑戦させてあげたいという気持ちになった」と容認に至った経緯を説明した。

１１月１日から申請期間が始まり、大リーグ機構が受理すればメジャー球団と交渉可能となる。「厳しい世界なのは分かっている」とした上で「４番でチームの勝敗を背負ってやってきた。その経験は僕にとって良かった」と自信ものぞかせた岡本。伝統球団で主軸を担った誇りを胸に、新たな挑戦へ踏み出していく。