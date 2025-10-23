©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにミルクボーイを迎え、住宅の最新トレンドを学ぶ「いつかは家を買いたい田崎」と、ロングコートダディ・兎がTV初公開の自宅で仲よしの後輩をもてなす「芸人宅飲みメシ」をテーマにお届けする。

マイホームの購入を真剣に検討している藤崎マーケット・田崎が注文住宅の魅力を学ぶ「いつかは家を買いたい田崎」。宅地建物取引士の資格を持つ浅越ゴエを案内人に、オーナーのこだわりがあふれるさまざまな家を拝見してきたこの企画も3年目に突入。マイホーム作りの参考にするつもりだった田崎だが、素敵なお宅に目移りして却って決められなくなり、今は「完全に迷走中」という。

そこで今回は、2025年の最新トレンドを抑えた2つの物件を紹介！ このままでは迷いすぎて購入を断念しかねない田崎に、住宅業界で注目を集める“今、狙うべき家”を提案する。

1軒目は“80平米超のリノベマンション”。80平米超の新築マンションが都心で少なくなりつつあるなか、広くて格安、自分好みにリノベーションできる中古マンションの人気が高まっているという。ゴエが田崎を案内するのは、大阪市内にある築34年のマンション。もとはごく普通の間取りだったが、5年前、アメリカンスタイルのオシャレな空間に大改造！ 土間タイプの玄関の奥には、自転車や夫のコレクションなどが並ぶ趣味のお部屋が。19畳のLDKの中には窓で仕切られた小さな書斎があり、「秘密基地感がある」「これ、めっちゃいい！」と田崎は大興奮で…。そんななか、リノベだからこそ実現できた間取りの工夫を発見！ 「勉強になりますね～」と田崎をうならせた、家事がグンとラクになる超便利な間取りとは？



2軒目は、この10年で建築数が2倍に増えたという“平屋”。近年、小さな子どもやお年寄りにはちょっと不便な階段のない、1階のみの平屋物件がファミリー層に大人気らしい。やって来たのは、神戸市内にある築9年の平屋。ネイビーの外壁が映えるモダンな佇まいに、2人はすっかり魅せられて…。中に足を踏み入れると、広々としたLDKからは神戸を代表するあの絶景スポットが一望！「これ好きです～！」と田崎を絶叫させた、遊び心たっぷりのおうちを大公開する！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。