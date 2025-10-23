10月22日に放送された、佐野勇斗と桜田ひよりがW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の第3話に内博貴がサプライズ登場した。

本作は、とある誘拐事件をきっかけに出会った2人を描く、オリジナル脚本によるサスペンスドラマ。

大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以（桜田ひより）が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし計画はあえなく失敗に終わり、犯人の一人・林田大介（佐野勇斗）は呆然と立ちすくむ。だが人質のはずの令嬢は「私と一緒に逃げて！」と言い出し、“人質と誘拐犯”、2人の奇妙な逃避行が始まる。張り巡らされる包囲網、そして瞬時に入れ替わる敵と味方。彼女はなぜ逃げることを選んだのか。はたして何から逃げようとしているのか。実は彼女には、ある隠された”秘密”があった。「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、誘拐事件をキッカケに、2人の数奇な運命が動き出す。現実を変えようとあらがう未完成な2人がたどり着く結末とは。

『天国の恋』（2013年／東海テレビ・フジテレビ系）以来12年ぶりのドラマ出演となった内が本作で演じたのは、香坂莉里（影山優佳）の交際相手で、ある問題を抱えている畑中一成。第3話の中では、莉里と夜景の見えるレストランでデートをし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれていた。なお、内は10月30日に放送される第4話にも出演する。

内博貴 コメント久しぶりの映像作品出演への感想時代が進化したんですかね、撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました。昔のドラマ撮影ってもっと時間がかかった記憶だったんですが、久しぶりに現場に臨んだらあっという間に撮影が終わって。「時代が変わったの？ 早く終わる時代になったの？」ってスタッフさんに聞いてしまいました（笑）。

影山優佳演じる莉里にネックレスを着けるシーンについて女性にネックレスを着けるのは初めてで、「女の子のネックレスってこんな細いんだ！」って素直に思いました。輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良いほうなんですけど……もう年のせいですかね（笑）。

