【父が全裸で倒れていた…】「生きてやるんだ！」父が筆談で示した涙の決意…一人っ子が向き合った介護のリアルを作者に聞く
右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験をコミカルな漫画で描くキクチさん(@kkc_ayn)。母親の自宅介護と看取りをテーマにしたコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は、自宅介護の現実や、親との死別と向き合う感情が描かれ、2023年に書籍化された。
新作コミックエッセイ『父が全裸で倒れてた。』は、母を看取ってから約2年後、今度は父が病に倒れてしまう話だ。母の介護・看取りを経て落ち着いて対応できることは増えたものの、一人っ子として頼れる家族がいないキクチさんは、さまざまな決断を迫られることになる。今回は、病に負けまいと力強く立ち向かう父の姿と、介護経験者なら共感できる「あるある」エピソードを届ける。
面会時、父は「病には負けないぞ」とでも言わんばかりに力強くキクチさんの手を握り、筆談で意思疎通を図ろうとする。会話はできないものの、必死に生きようとする父の気持ちが伝わるだけでも安心感があった。
キクチさんは、「こんなに大変ななかで『ありがとう』という言葉が最初に出てくるのって難しいことだ。父の行動には『生きてやるんだ』というエネルギーが溢れているなと感じた」と、父の姿に感銘を受ける。
震える文字で書かれた「ありがとう」と、父の涙。この先のことを考えるとキクチさん自身も悩みは尽きないが、父を前にすると自然とポジティブな言葉が出てくるところに、親子の支え合いを感じる。
父の隠された感情を知った瞬間について、「父は涙を流すとき、上を向いて涙をこらえながら『こんちくしょー！泣かされちゃったぜ！』って我慢しながら泣く。だから私は、このとき初めて父がぽろぽろと涙を『普通に』流す姿を見て、さすがの父でも心の中では不安でいっぱいだと知った」と語る。
医療監修＝a0ba
