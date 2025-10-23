内博貴、ドラマ『ESCAPE　それは誘拐のはずだった』第3話にサプライズ出演！12年ぶりのドラマ撮影に「時代が進化したんですかね？」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務めるドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の10月22日放送の第3話に、内博貴がサプライズ出演。大きな話題となっている。なお、内博貴は29日放送の第4話にもゲストとして出演する。

■舞台俳優としての確固たる地位を確立している、内博貴

日本テレビ系 水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務め、完全オリジナル脚本で描かれるヒューマンサスペンスドラマ。人質と誘拐犯のふたりが逃避行を始めたことで“それは誘拐のはずだった”のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。ふたりはいったい何から逃げ、どこに辿り着くのか――!?

本ドラマの第3話に登場した内博貴は、音楽活動のみならず、2010年には『ガイズ&ドールズ』で舞台初主演。その後、堂本光一主演の舞台『Endless SHOCK』にてライバル・ウチ役を務めるなど、舞台俳優としての確固たる地位を確立している。なお、内のドラマ出演は『天国の恋』（2013年10月～12月放送／東海テレビ・フジテレビ系）以来実に12年ぶりとなる。

内は、劇中に畑中一成役として登場。影山優佳演じる香坂莉里の交際相手という役どころだが、実はある問題を抱えており…。第3話では、莉里と夜景の見えるレストランでデートをし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれたが、第4話でどのように物語に関わってくるのか注目だ。

内が出演した第3話はTVerにて配信中。

■内博貴 コメント

■第4話あらすじ

自由を求めて八神家から逃亡を続ける八神製薬の社長令嬢・八神結以（桜田ひより）と誘拐犯・林田大介（佐野勇斗）は、裏社会に精通するガン（志田未来）の手を借り、警察の目をかいくぐって宇都宮を脱出。東京に戻ったふたりは、あらたな潜伏先として、大介の元カノ・莉里（影山優佳）のマンションに転がり込む。結以のことも誘拐事件のことも知らない莉里に、結以は「父から虐待を受けている」とウソをつき、逃げるために大介と駆け落ちしたと説明。すると大介の期待どおり、心優しい莉里は結以の言葉を素直に信じ「結以ちゃん、大変だったね。狭いけど、うちでよかったら」と快諾。

一方、八神慶志（北村一輝）は、警察に断りもなく、手に入れた大介の名前や背格好の情報を捜索サイトで公開。それにより、懸賞金目当ての捜索争いはますます過熱してしまう。慶志の勝手な暴走に、刑事部長の蛯原（阪田マサノブ）はイラ立ちを隠せないが、大介を以前から知る少年課刑事・少年課刑事・小宮山（松尾諭）だけは、この事件の本質に気づき始めていた…。

そんななか、八神製薬の周りを嗅ぎ回る記者・白木（山口馬木也）から“さとり”のウワサを聞いた万代（ファーストサマーウイカ）は、慶志の秘書・藤（田中俊介）に真偽を確かめる。八神製薬の創業者・八神恭一（間宮啓行）が持っていたといわれる特殊能力“さとり”。藤もウワサでしか聞いたことがないと言いながらも、「社長の前ではタブーのようです」と万代に忠告する。その能力が、“八神製薬の闇”と関わっているのだろうか…？

莉里のもとに身を寄せる結以は、莉里とすぐに意気投合。「自由になったらやってみたかったことがたくさんある」という結以のために、莉里は仮装を用意し、3人でハロウィンに乗じて街に繰り出す。警察にバレないようガンに見張ってもらいながら、結以は生まれて初めて回転寿司やゲームセンター、ファミレスに入り、これまでできなかったやりたいことを満喫し、まるで青春を取り戻したかのよう。

心を許した結以は、莉里のプライベートに踏み込んでしまう。莉里は現在職場で知り合った畑中一成（内博貴）と交際しているが、この交際には誰にも言えない秘密があった。その秘密を知った結以は莉里にアドバイスを試みるが「そういうの、結以ちゃんにはわかんないよね」と返されてしまう。

その夜、莉里のことを心配する大介はガンに相談し、逃走中の誘拐犯と人質とは思えない、大胆不敵な行動に動き出す。しかしその頃、SNSでは結以と大介の精度の高い目撃情報が出回り、警察や万代がふたりの元に迫っていた。ついに、ふたりの逃亡劇は終焉を迎えるのか!?

■番組情報

日本テレビ系『ESCAPE それは誘拐のはずだった』

毎週水曜22:00～23:00

キャスト：桜田ひより、佐野勇斗

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 高塚大夢（INI/「高」は、はしごだかが正式表記） ／志田未来／ 松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 他

脚本：ひかわかよ

主題歌：家入レオ「Mirror feat. 斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

■関連サイト

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/escape/