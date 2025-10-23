STARTO ENTERTAINMENT所属の内博貴さん（39）が、桜田ひよりさんと佐野勇斗さんがＷ主演する日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の第4話にゲスト出演することが発表されました。

ドラマは、桜田さん演じる誘拐された大企業の社長の一人娘が、佐野さん演じる誘拐犯グループのひとりの男と奇妙な逃避行を繰り広げるヒューマンサスペンスです。

内さんは22日放送の第3話に、影山優佳さん演じる香坂莉里の交際相手・畑中一成役でサプライズ登場。翌週29日放送の第4話にも引き続き出演します。

内さんがドラマに出演するのは2013年以来、約12年ぶりとなります。久しぶりのドラマに内さんは「時代が進化したんですかね、撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました。昔のドラマ撮影ってもっと時間がかかった記憶だったんですが、久しぶりに現場に臨んだらあっという間に撮影が終わって。“時代が変わったの？ 早く終わる時代になったの？”ってスタッフさんに聞いてしまいました（笑）」と感想を明かしました。

また、第3話にて解禁された、“莉里にネックレスを着けるシーン”について「女性にネックレスを着けるのは初めてで、“女の子のネックレスってこんな細いんだ！”って素直に思いました。輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良い方なんですけど…もう年のせいですかね（笑）」と、話しました。

内さんが出演する『ESCAPE それは誘拐のはずだった』第4話は29日（水）よる10時放送予定。第3話はTVerで配信中です。