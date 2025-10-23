「第32回マイルグランプリ」（S2）が22日、大井競馬場で行われた。6番人気のゴールドレガシーが中団から鮮やかに差し切って2馬身差快勝。重賞初制覇を成し遂げた。

「もうワンパンチ必要な印象があった。王道では勝てないという考えがあって、窮屈なところを狙った。それがうまくいった」。4コーナー。1年1カ月ぶりにコンビを組んだ矢野に導かれ、後方で脚をためていたゴールドレガシーが馬群を縫うように上昇する。先頭と約3馬身差の6、7番手で直線に向くと、これまでとは別馬のような決め手を発揮。先に抜け出した1番人気ムエックスを残り50メートルで捉えた。「直線は気持ち良く切れてくれた」と納得の表情で振り返った。前開催の川崎では地方競馬通算3000勝を達成。地元・大井で今週も強烈な存在感を放った。

藤田師が不在で次走は未定だが、次なるタイトルを目指して今後も強豪ひしめく南関マイル戦線を歩んでいく。

◆ゴールドレガシー 父ゴールドアリュール 母ベルエアシズル（母の父アンユージュアルヒート）牡7歳 大井・藤田輝信厩舎 馬主・G1レーシング 生産者・北海道白老町の社台コーポレーション白老ファーム 戦績31戦7勝（南関東14戦3勝） 総獲得賞金1億1728万5000円。