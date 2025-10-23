タレントのヒロミ（60）と嵐の相葉雅紀（42）が22日、テレビ朝日のバラエティー「相葉ヒロミのお困りですカー？」（木曜後7・00）の収録で、東京都八王子市立恩方中をサプライズ訪問した。

全国の人々の“お困りごと”を2人が全力で解決する番組。特番での4回の放送を経て今月からレギュラーに昇格した。この日は中学生の悩みを直接聞くべく、ヒロミの故郷・八王子の中学を突撃した。体育館の後方から登場すると、「運動会の反省会」と聞いて集まっていた全校生徒約195人が狂喜乱舞した。

2人は早速、生徒の悩みを聞いた。女子生徒は「八王子の栄えているところにはよくテレビの取材が来る。恩方は山奥過ぎて有名人が来ない」。これに相葉が「本当は誰が来てほしかった？」と聞くと、「Snow Man」と回答。まさかの事務所の後輩の名前に相葉は芸人ばりにずっこけ、「今日は嵐とヒロミさんで我慢して」と懇願。ヒロミも「Snow Manには後で言っておくから！」とフォローした。

その後もお困りごとが続々。丸刈りの男子生徒は「お久しぶりです」とあいさつ。以前ヒロミが幼稚園をリフォームした時に対面しており、奇跡の再会となった。「髪の毛を伸ばしたい。おすすめのセット方法は？」と聞かれ、ヒロミは「“パリジャン”に行ってみ？あそこでよくパンチパーマかけてたんだよ」と地元の先輩ならではの解決法を伝授した。

登場前は「知らないおじさんが来たと思われないかドキドキ」と心配していたヒロミは、「意外と俺、人気でしょ？」と笑顔。相葉も「喜んでくれて良かった」とホッとした表情だった。この日の模様は来月27日に放送。

23日のレギュラー放送の初回は2時間特番。ヒロミは「おじさんが頑張る姿を見てほしい！」とアピールした。