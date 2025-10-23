TBSは23日、「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」を午後4時40分から放送する。

運命の一日の朝に、同局はプロ志望届を提出した300人へ向けて、そして“推し”の球団の新戦力を心待ちにする野球ファンへ向けて、テレビ欄に粋なメッセージを隠した。

「この瞬間きっと夢じゃない！」

テレビ欄の左を縦読みすると浮かび上がってくる隠れたメッセージ。同番組は昨年も同番組のテレビ欄に「きみは未来のスーパースター」を仕込むなど、縦読みが恒例となっている。

高校生では健大高崎の最速158キロ右腕・石垣元気投手、大学生ではドラフトの目玉として注目されている創価大の立石正広内野手らが上位指名候補と予想されている。指名対象選手となっているスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の指名があるのかどうかにも注目が集まる。

日本高野連と全日本大学野球連盟は9日にプロ入りを希望する選手に義務づけた「プロ志望届」の提出を締め切り、高校生124人、大学生176人の計300人が提出。今年もいよいよ、ドラフト会議が始まる。