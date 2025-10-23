戸建て住宅やマンションを外国人観光客らの宿泊施設として活用する民泊を巡って、トラブルが後を絶たない。

課題を解消し、円滑に運用できる仕組みにすることが重要だ。

大阪市は、国家戦略特別区域法に基づいて市内に民泊施設を開設する「特区民泊」の申請受け付けを当面停止する方針を決めた。

２０１６年に特区として認定され、宿泊施設の開業規制が緩和された大阪市内には、全国の特区民泊施設の９割を超す約６８００施設が集中し、宿泊者の出すゴミや騒音への苦情が２４年度は３９９件と前年度の倍以上に増えた。

民泊施設への転用を理由に、賃貸マンションの入居者が退去を迫られるケースもあり、現状を放置できないと判断したのだろう。

民泊制度には特区民泊のほか、住宅宿泊事業法に基づく「新法民泊」などがある。特区民泊は通年営業が可能なのに対し、新法民泊は年１８０日までしか営業できないなどの違いがある。

住民からの苦情は、新法民泊にも寄せられている。問題点を洗い出し、改善する必要がある。

民泊は、訪日客の宿泊需要に対応し、空き家の活用にもなると期待されている。利用者も日本の生活を体験できる利点があるが、地域住民が必要性を理解して受け入れなければ成り立たない。

見知らぬ人たちが出入りし、地域の生活環境を乱すようでは、住民の不安や民泊への不信感が増すだけだろう。外国人への視線も厳しくなりかねない。

事業者はまず、利用者に宿泊ルールを説明し、順守させることが重要だ。施設を開設する際には、地域住民に計画を丁寧に説明し、利用者や住民向けの相談窓口の設置も徹底しなければならない。

新法民泊施設が数多くある東京都新宿区は、一部の事業者に業務停止を命じた。法令が義務づける定期報告を怠り、業務改善指導にも従わなかったためで、住民からも苦情が寄せられていた。

住民生活を守るためには、ルールを無視する悪質な事業者に厳しく対処することが必要だ。

豊島区は今後、民泊施設の営業期間を夏休みと冬休みに限り、住居専用地域や文教地区での新設は認めないことを検討している。

民泊施設がある他の自治体も、住民生活に影響が出ていないか改めて点検してもらいたい。

無届けで運営される「闇民泊」も問題だ。違法な民泊が増えれば、住民の反発はより強まる。監視や取り締まりの強化が不可欠だ。