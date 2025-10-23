「金利のある世界」が到来し、地方銀行の経営でも、規模が収益を左右するようになっている。

再編も含めた経営基盤の強化により、地域経済を支えることが大切だ。

千葉銀行と千葉興業銀行は、２０２７年４月の経営統合に向けて協議を進めることで基本合意した。千葉銀は総資産が約２２兆円に上り、統合によって、ふくおかフィナンシャルグループに次ぎ、国内２位の地銀グループになる。

注目されるのは、同じ県内にあるにもかかわらず、双方が持ち株会社のもとで併存する経営統合の方式を選んだことだ。

これまで同一県内の再編ならば合併の方式が多かった。銀行ごとに置かれた人事や総務といった業務部門を統合し、地域で重複する店舗の削減もしやすいからだ。

金利がある世界では、利ざやを稼ぎやすくなるため、預金や融資の量を増やすことが収益増に直結する。経営環境の変化に対応するため、利害調整に時間がかかる合併ではなく、スピードを重視して規模の拡大を図ったのだろう。

デフレから抜け出せず超低金利が長引いた時代は、地銀は低収益にあえいだ。再編が行われる場合も救済色が強かった。

これに対し、全国地方銀行協会がまとめた６１行の２５年３月期決算では、最終利益の合計が前期より３割以上増え、過去最高だった。地銀の再編は「守り」から「攻め」の時代に入ったと言える。

県をまたいだ地銀同士が一定の独立性を確保する形の経営統合方式を活用する動きは、今後も続くだろう。新潟県を地盤とする第四北越フィナンシャルグループと、群馬銀行が、２７年４月の経営統合で合意したのは典型例だ。

日本経済は緩やかな回復を続けているが、人口が減少する地方経済の活性化は重い課題である。地銀は地域経済を支える要であり、リスクを取って企業の要望に応える融資を行っていくためには、経営基盤の強化が欠かせない。

今年の訪日客は、９月までに３０００万人を突破した。観光産業などで新たなサービスを展開する資金需要は大きい。

経済安全保障の観点から企業が生産網の見直しを進める中で、新増設される工場の建設に資金を供給することも重要だ。

金融庁は年内に「地域金融力強化プラン」を策定する。再編を後押しする資金支援制度は来年３月が申請期限だ。延長も必要になるだろう。地銀も、時代の変化をとらえて戦略を練ってほしい。