高市内閣で「若年層」の支持急増、１８〜３９歳は石破内閣の１５％から８０％に…読売世論調査

読売新聞社が２１〜２２日に行った緊急全国世論調査で、高市内閣の支持率を石破内閣と比較すると、若年層の支持が大幅に上昇していることが分かった。

高市内閣を「支持する」と回答した人の割合を年代別にみると、１８〜３９歳が８０％で前回９月調査の１５％から急増した。４０〜５９歳でも７５％（前回２９％）、６０歳以上でも６３％（同５０％）と大きく増えた。石破内閣は高齢層からの支持が比較的高かったが、高市内閣では逆に、若年層が支持を先導している。若年層の支持が多い傾向は、最近では第２次安倍内閣の支持動向に近い。

男女別でみると、「支持する」と答えた男性は７１％で、女性は７２％だった。前回調査では男性３０％、女性３７％で、今回は男女がほぼ並んだ。

地域別でみると、「支持する」は全国で７割前後だが、近畿は、７６％で中部の８１％に続く２位で、前回調査の２９％から大きく伸びた。首相の出身地が奈良県であることと、吉村洋文・大阪府知事が代表を務める日本維新の会と連立を組んだことが影響していると考えられる。石破内閣は近畿での支持がやや弱く、連立の効果が出ている。

高市内閣を「支持する理由」を六つの項目から一つだけ選んでもらうと、「政策に期待できる」が４１％でトップ、「他によい人がいない」２０％、「首相に指導力がある」１５％、「首相が信頼できる」１２％、「閣僚の顔ぶれがよい」４％、「自民党中心の政権だから」５％の順だった。

「支持しない理由」のトップは「自民党中心の政権だから」２８％で、「政策に期待できない」１９％、「首相が信頼できない」１８％、「他によい人がいる」１１％、「閣僚の顔ぶれがよくない」１０％、「首相に指導力がない」３％と続いた。