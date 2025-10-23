［始動 新連立］＜上＞

高市首相は、自民党と日本維新の会による新たな連立政権を発足させた。

経済対策や外交・安全保障などの課題、国会運営にどう取り組むか、行方を展望する。

◇

「内から外から、日本は大きな危機に直面している。立ち止まっている暇はない」

高市首相は２１日の就任記者会見でこう声を張った。深夜の初閣議では、総合経済対策の策定を指示。就任当日の閣議で指示するのは異例で、関係省庁からは「想定より打つ手が早い」と驚きの声が上がる。

同日午後、首相官邸。閣僚の呼び込みで向き合った小泉防衛相に、２枚の指示書を手渡した。〈国民の命や暮らしを断固として守り抜くため、防衛力の抜本的強化に取り組む〉と書かれており、首相は「農相として（米価引き下げなどを）やってもらったが、さらにスピードアップを。力を入れて」と促した。

その後には政府が２０２２年に策定した安全保障関連３文書改定の前倒しを指示する考えも表明。「一刻を争う状況だ」と精力的に取り組む決意を示した。

３文書改定の前倒しは、２０日に自民党と日本維新の会が結んだ連立政権樹立の合意書に明記された。３文書で定められた安保関連費の対国内総生産（ＧＤＰ）比２％からのさらなる積み上げを高市氏は訴えてきた。維新との合意をテコに、早期実現を図る構えだ。

高市政権では、維新が改革を後押しし、「アクセル役」を担う。合意書には衆院議員定数の１割削減や社会保障改革など各分野で、法案提出や検討の期限が細かく設けられた。維新は、合意が反故（ほご）にされれば連立離脱も辞さない姿勢を見せ、高市氏に合意履行を迫る。

対照的に、２６年の歴史に終止符を打った自公連立で、公明党は政権内での「ブレーキ役」を担った。

１４年に安倍内閣で閣議決定された集団的自衛権行使の限定容認を巡っては、公明が「歯止め」を強く主張し、自公協議に半年以上を要した。３文書の策定時も、反撃能力導入を巡って自民と温度差があり、協議は難航した。自維連立となったことで、「改定はスムーズに進む」（防衛省幹部）との見方が出る。

自民内には連立相手のタイプが「ブレーキ」から「アクセル」へ変わったことに、戸惑いも広がる。衆院議員定数の１割削減の関連法案を今年の臨時国会に提出することにも、懐疑的な見方が多い。強引に進めれば、党内基盤が弱い高市氏の足場も揺らぎかねない。

安倍元首相は回顧録で、集団的自衛権の行使容認を巡り「意見が多種多様だった。（自民）党内を固めないといけなかった」と振り返った。安倍路線の後継者を自任する高市氏も、自ら党内や世論のバランスを取ることが求められる。

強力なアクセルを踏む連立相手を抱えての船出。新首相のかじ取りに、国内外の目が注がれている。（政治部 田島大志）