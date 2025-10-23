テレビ朝日系バラエティー「相葉ヒロミのお困りですカー？」（木曜午後7時）待望のレギュラー放送が23日、2時間スペシャルで初回を迎える。これまで特番で4度放送され、ヒロミ（60）と嵐の相葉雅紀（42）が全国の人々のお困りごとを全力で解決してきた。22日、取材会に出席したヒロミは「体はキツイです。本当はスタジオでVを見てえらそうにしてたい」と“重労働”続きのロケに苦笑いを浮かべた。

相葉は「特番で僕らが湯の花を掃除した温泉に、別番組で櫻井（翔）くんと村上（信五）が入ってますからね」と知られざるエピソードを披露。「いい湯だったよ〜って言ってました。僕らは（お湯が）たまる前に帰っちゃったけど」と苦労が報われていたようだ。

その後、2人は東京・八王子市の恩方中学校をサプライズ訪問した。生徒の「恩方は山奥すぎて有名人が来ない」というお困りごとに応え、相葉が「有名人、来ました！」と笑うと全校生徒約195人から悲鳴のような歓声が上がった。「本当は誰に来てほしかったの？」の質問に「Snow Man」と返され、思わずずっこけた。

ヒロミは別番組で幼稚園のリフォームをした際に出会った男子から、「お久しぶりです」とあいさつされる場面も。登場前は「知らないおじさんが来たと思われたらどうしよう」と不安がっていたが歓迎され「意外とおれ、人気でしょ」とニヤリ。サプライズ成功の模様は後日、放送される。

23日の初回では、温泉が有名な群馬・草津エリアで、やぶ化した巨大池をよみがえらせる大掃除に挑戦。名物「湯もみショー」に出演すべく、湯もみと踊りの練習にも苦戦する。レギュラー番組としては同局系「8時だJ」以来、26年ぶりのタッグ。息ぴったりの2人だが、ヒロミは「何せ人手が足りない」。相葉も「好きな方がいたら出てほしい」と助っ人ゲストの参戦を熱望した。【鎌田良美】