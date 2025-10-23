内博貴、12年ぶりドラマ出演「ESCAPE」第3話でサプライズ解禁【コメント】
【モデルプレス＝2025/10/23】女優の桜田ひよりとM!LKの佐野勇斗がＷ主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜よる10時〜）。10月22日放送の第3話に、俳優の内博貴がゲスト出演した。
◆内博貴「ESCAPE」ゲスト出演
今作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。2人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか。心震わすヒューマンサスペンスドラマとなっている。
内はドラマの中で畑中一成（はたなかいっせい／35）を演じる。影山優佳演じる香坂莉里(こうさかりり／25)の交際相手という役どころだが、実はある問題を抱えている。第3話の中では、莉里と夜景の見えるレストランでデートをし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれていたが…来週の第4話でどのように物語に関わってくるのか。（modelpress編集部）
◆内博貴コメント
・久しぶりの映像作品への出演の感想は？
時代が進化したんですかね、撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました。昔のドラマ撮影ってもっと時間がかかった記憶だったんですが、久しぶりに現場に臨んだらあっという間に撮影が終わって。「時代が変わったの？早く終わる時代になったの？」ってスタッフさんに聞いてしまいました（笑）。
・（第3話のOAにて解禁された出演シーンの）影山優佳さん演じる莉里にネックレスを着けるシーンはいかがでしたか？
女性にネックレスを着けるのは初めてで、「女の子のネックレスってこんな細いんだ！」って素直に思いました。輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良い方なんですけど…もう年のせいですかね（笑）。
◆第4話あらすじ
自由を求めて八神家から逃亡を続ける八神製薬の社長令嬢･八神結以（桜田ひより）と誘拐犯・林田大介（佐野勇斗）は、裏社会に精通するガン（志田未来）の手を借り、警察の目をかいくぐって宇都宮を脱出。東京に戻った２人は、新たな潜伏先として、大介の元カノ・莉里（影山優佳）のマンションに転がり込む。結以のことも誘拐事件のことも知らない莉里に、結以は「父から虐待を受けている」とウソをつき、逃げるために大介と駆け落ちしたと説明。すると大介の期待通り、心優しい莉里は結以の言葉を素直に信じ、「結以ちゃん、大変だったね。狭いけど、うちでよかったら」と快諾。
一方、八神慶志（北村一輝）は、警察に断りもなく、手に入れた大介の名前や背格好の情報を捜索サイトで公開。それにより、懸賞金目当ての捜索争いはますます過熱してしまう。慶志の勝手な暴走に、刑事部長の蛯原（阪田マサノブ）はイラ立ちを隠せないが、大介を以前から知る少年課刑事・少年課刑事・小宮山（松尾諭）だけは、この事件の本質に気づき始めていた。
そんな中、八神製薬の周りを嗅ぎ回る記者・白木（山口馬木也）から“さとり”のウワサを聞いた万代（ファーストサマーウイカ）は、慶志の秘書・藤（田中俊介）に真偽を確かめる。八神製薬の創業者・八神恭一（間宮啓行）が持っていたといわれる特殊能力“さとり”。藤もウワサでしか聞いたことがないと言いながらも、「社長の前ではタブーのようです」と万代に忠告する。その能力が、“八神製薬の闇”と関わっているのだろうか…？
莉里のもとに身を寄せる結以は、莉里とすぐに意気投合。「自由になったらやってみたかったことがたくさんある」という結以のために、莉里は仮装を用意し、3人でハロウィンに乗じて街に繰り出す。警察にバレないようガンに見張ってもらいながら、結以は生まれて初めて回転寿司やゲームセンター、ファミレスに入り、これまでできなかったやりたいことを満喫し、まるで青春を取り戻したかのよう。
心を許した結以は、莉里のプライベートに踏み込んでしまう。莉里は現在職場で知り合った畑中一成（内博貴）と交際しているが、この交際には誰にも言えない秘密があった。その秘密を知った結以は莉里にアドバイスを試みるが、「そういうの、結以ちゃんにはわかんないよね」と返されてしまう。
その夜、莉里のことを心配する大介はガンに相談し、逃走中の誘拐犯と人質とは思えない、大胆不敵な行動に動き出す！しかしその頃、SNSでは結以と大介の精度の高い目撃情報が出回って、警察や万代が2人の元へ迫っていた。ついに、2人の逃亡劇は終焉を迎える？
