あの「みな実さん好きですし、いつも笑ってて欲しい」田中みな実から“マジ悩み相談”
歌手・タレントのあのが、10月21日に放送されたラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）に出演。ラジオの収録前に田中みな実の“マジ悩み相談”を受けていたと話し「みな実さん好きですし、いつも笑ってて欲しい」と語った。
スペシャルウィークのゲストとしてくりぃむしちゅー・上田晋也をゲストに招くため、通常の深夜放送のではなく、昼の時間帯に収録することになったが、あのによると深夜のラジオ番組が終わり、家に帰って少し食事を取った後に入浴、その後寝ようとした時に肌荒れが気になったため、親交のある田中みな実に皮膚科を紹介して欲しいとメッセージを送ったという。
あのによると、そのときすでに朝の6時前ぐらいで、寝ようとしたところ「即レスが田中みな実様から来た」そうで、皮膚科を教えてくれたが、流れで田中が「私がちょうどなんかいろいろ悩んでてモヤモヤしてるときに連絡来ちゃったから、なんか泣いちゃいそうだよ」と連絡してきたため「もうそっから人生相談」が始まったという。
あのは「結構ガチ悩みだったし、僕も、ま、めっちゃお世話になってるし、みな実さん好きですし、いつも笑ってて欲しいので。結構僕もそういう情に厚いところがあるので真面目になっちゃって」と田中みな実愛を語った。
