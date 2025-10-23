インスタグラムで報告

米大リーグで32年ぶりのワールドシリーズ（WS）進出を決めたブルージェイズの日本人スタッフがSNSで喜びを報告。愛妻との1枚を添えた投稿に反響が広がり、ファンから祝福の声が殺到している。

歓喜に沸いた本拠地のグラウンド。WS進出を決めた20日（日本時間21日）のマリナーズ戦後、妻と並んで佇んでいたのは今季からブルージェイズの野球運営部門補佐に就く加藤豪将氏だ。

加藤氏は、13年にヤンキースからドラフト2巡目で選出され、22年にブルージェイズでメジャーデビュー。昨年に日本ハムで現役引退という異例キャリアの持ち主で、球団スタッフとして歓喜の瞬間を味わい、喜びに満ち溢れていた。

インスタグラムの投稿に、実際の2ショットを公開。コメント欄には日本ファンから祝福の声が続々と寄せられていた。

「豪将さんおめでとうございます」

「豪将くんの笑顔､嬉しいです」

「Such a beautiful couple（とても美しいカップル）」

「北海道から応援していました」

「ワールドシリーズ、応援してます！」

「ワールドチャンピオンの報告待ってます。絶対勝って下さい！」

ブルージェイズは、24日（同25日）から大谷翔平投手らを擁するドジャースとWSで激突する。



