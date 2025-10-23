ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、２４日（日本時間２５日）から始まるブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）でジンクスをぶち破る。リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）を４連勝で突破。ＷＳ第１戦まで中６日が空くが、４勝３敗で突破したブ軍は中３日となる。「ＥＳＰＮ ＢＥＴ」のオッズではド軍１・４８倍、ブ軍２・７５倍と圧倒的優位の下馬評だが、リーグ優勝決定Ｓ４連勝と４勝３敗の対戦では、過去４度全て４勝３敗のチームが制覇。ド軍は２２、２３年に試合間隔が空いた地区Ｓで敗退した過去もあり、“試合間隔の壁”が立ちはだかる。

キーマンは大谷だ。今季、日本で開幕後に約１週間公式戦がなかったが、再開初戦に本塁打。４日間試合がなかった７月の球宴休み後は、再開２戦目から自己最長５戦連発を放った。“休み明け”をめっぽう得意とする。１７日の第４戦で３発と状態も急上昇。「いかに実戦の感覚を養っていくかは課題」と話す一方、「休みを挟めるのはすごくいいこと」と前向きに捉えて打倒ブ軍に挑む。

チームは２１日（同２２日）、本拠で非公開の紅白戦を実施。リーグ優勝決定ＳでＭＶＰとなった大谷は、トロフィーを持ち帰らずにロッカーの中心に置き「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ」（チームの努力）と書いた紙を添えた。「実に彼らしい行動で、人間性の高さを物語っている」とロバーツ監督は敬意を込めた。２年連続ＷＳ制覇なら、６年で３度目の世界一。試合間隔のジンクスを打ち破り、大谷が中心となって「ドジャース王朝」を築く。（安藤 宏太）

◆“休み明け”に強い大谷

▽日本開幕後 ３月１９日に東京Ｄでの開幕２連戦を終え、本拠地開幕戦は同２７日（日本時間２８日）だったが、再開初戦で本塁打。

▽球宴休み後 今季の球宴期間は４日間公式戦がなかったが、再開後２戦目から自己最長５戦連発。

▽２４年ＰＳ 中５日空いたＰＳ初戦の地区Ｓ第１戦で本塁打。

◆ドジャースＰＳ中５日以上の壁

▽２２年 球団最多１１１勝のシーズン最終戦から地区Ｓ初戦までは中５日。パドレスに１勝３敗で敗退。

▽２３年 シーズン最終戦から中５日の地区ＳでＤバックスに３連敗。

▽２４年 シーズン最終戦から中５日のパドレスとの地区Ｓで３勝２敗の冷や汗突破。