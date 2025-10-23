タレントのヒロミ（６０）と、嵐の相葉雅紀（４２）が２２日、東京・八王子市内で２３日からスタートするテレビ朝日系バラエティー「相葉ヒロミのお困りですカー？」（木曜・後７時）への意気込みを語った。初回直前イベントとして、同市内の恩方中学校をサプライズ訪問した。

ヒロミと相葉が街の人の“困りごと”を体当たりで解決する番組。２３年から特番が４度放送され、好評を博していたが、レギュラー番組では同局系「８時だＪ」（１９９９年）以来、２６年ぶりのタッグとなる。

相葉は、満を持してのレギュラー化に「うれしいですね」。ヒロミは、ジュニア時代から成長を見守ってきた相葉との共演に「子どもの頃から知ってるから、感覚的には当時のまま。『大人なんだからこういう服着る？』とか、欲しくもないだろうけどあげたりしてる」と目尻を下げた。

特番時代は荒れ果てた老舗旅館の庭園の再生など、人助けのために奔走。ヒロミは「レギュラーになりスタッフは喜んでるけど、僕はきつい。ロケが本当に大変なの」とこぼしながら、「お兄ちゃんとおじさんが一生懸命やる姿を見てほしい」とアピール。相葉も「２人で本気でやっています」とレギュラー放送でも体を張るつもりだ。

この日２人が登場すると、生徒１９５人は「かっこいい！」「山奥の恩方に有名人が来た！」と大歓喜。相葉は「でも、本当はどの有名人に来てほしかった？」と聞くと、女子生徒が「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」と忖度（そんたく）なしに回答し、相葉はずっこけながらも「ぜひ放送を見てね！」と笑顔で呼びかけた。

２人は、生徒や教職員による「校庭にサルやイノシシが出るので対策してほしい」などの困りごとに全力投球。ロケの様子は１１月２７日放送を予定している。

〇…２３日の初回は２時間スペシャルで、群馬・草津エリアでロケを実施。相葉とヒロミは「藪（やぶ）化した巨大池をよみがえらせてほしい」「草津温泉の『湯もみショー』の人手不足を知ってほしい」との依頼に奮闘する。相葉は巨大池では「番組史上最大の難関」と苦笑する事態に。湯もみショーでは踊りまで覚える展開に「僕がやってきたのとは違うタイプ…」と苦戦しながらも本番を迎える。