¡Ö¤½¤Î·Ê¿§¤Ï¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Îµð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬Êú¤¯¿´»Ä¤ê¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£²Æü¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¥ª¥Õ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï£±£¹Ç¯¥ª¥Õ¤Î»³¸ý½Ó¡¢£²£°Ç¯¥ª¥Õ¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Î¾Åê¼ê¤Ë¼¡¤¤¤Ç£³ÎãÌÜ¡£µÈÂ¼Ä÷¾ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ÈÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À²¬ËÜ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£ÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¤È¤·¤Æ£Î£Ð£ÂÄÌ»»£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Æâ³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤Ï¡Ö¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤ËÄ©¤à·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤ÎÎ¢¤Ë³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À²¬ËÜ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤³¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤·¤ÆÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢µð¿Í¤Î£´ÈÖ¤Î½ÅÀÕ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶»Ãæ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î»×¤¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¹Ô¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¹Ô¤Ã¤ÆÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡£¸þ¾å¿´¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢ÄÌ»»£²£´£¸ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£±Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£µ·î¤Ëº¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¡£Ìó£³¤«·î¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼»ÖË¾¤ÏÉÔÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤±¤¬¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼£¤ë¤Î¤«¤È¤«ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò¡ËÃÇÇ°¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£Éüµ¢¸å¤ÏËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢·×£¶£¹»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸å¤ËµåÃÄ¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¡£ºòÇ¯¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤»þ¤«¤é¶áÌ¤Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼´õË¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÄË¤¤¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤é²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´´Éô¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ÎÊÑ²½µå¹¶¤á¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÏÎÏÂÐÎÏ¡££±£¶£°¥¥íÁ°¸å¤ÎÆ°¤¯¹äÂ®µå¤ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£Åê¼ê¡¢³°Ìî¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï¹¶¼é¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ´¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¿´»Ä¤ê¤Ïµð¿Í¤Ç°ìÅÙ¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¶äºÂ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î·Ê¿§¤Ï¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¡£ÌµÇ°¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¼èÆÀ¸«¹þ¤ß¤ÎÍè¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£±Ç¯¤Ç¤âÁá¤¯³¤¤òÅÏ¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¡£¡Ö£Í£Ì£Â¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¾¡Éé¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡£¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉôÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡Ö»ÄÎ±ÊóÆ»¡×¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤³¿ôÆü¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤ÇËÜÎÝÂÇ¡£¡Ö£Ï£Ë£Á£Í£Ï£Ô£Ï¡×¤ÎÌ¾¤ÏÊÆµå³¦¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£±·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£¤³¤ÎÆü¤â£Çµå¾ì¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤«¤é²ñ¸«¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï£±£±·î¤Ë»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿½ÀÁ³«»Ï¤Ï£±£±·î£±Æü°Ê¹ß¡£µð¿Í¤Î£´ÈÖ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ë¡¢ÆüÊÆ¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£¡ÊÊÒ²¬¡¡Í¥ÈÁ¡Ë
¡¡¢¡²¬ËÜ¡¡ÏÂ¿¿¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£¶·î£³£°Æü¡¢ÆàÎÉ¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£¹ºÐ¡£ÃÒÊÛ³Ø±à¤Ç£³Ç¯¤Î½Õ²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¹â¹»ÄÌ»»£·£³ËÜÎÝÂÇ¡££²£°£±£´Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþÃÄ¡££±£¸Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåºÇÇ¯¾¯¤Î£²£²ºÐ¤ÇÂÇÎ¨£³³ä¡¢£³£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£°ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££²£°¡¢£²£±Ç¯¤ÏËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î£²´§¡££²£³Ç¯£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡£Æ±Ç¯£³ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡££±£¸£¶¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£°¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£Ç¯Êð£µ²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¡£