俳優の内博貴（３９）が、２２日放送の日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥ それは誘拐のはずだった」（水曜・後１０時）の第３話にサプライズ出演した。内のドラマ出演は、２０１３年のフジテレビ系「天国の恋」以来、１２年ぶりとなる。

放送前の出演予告は一切なしのサプライズ出演となった。大手製薬会社の社長令嬢・結以（桜田ひより）と前科のある青年・大介（佐野勇斗）による逃亡劇で、第３話は大介の元恋人・莉里（影山優佳）が登場し、その交際相手・畑中一成を演じた。

アイドル活動を経て現在は舞台を中心に活躍中。１２年ぶりのドラマ撮影現場に「時代が進化したんですかね。撮影にかかる時間がとても短くなったと思いました。あっという間に撮影が終わって『早く終わる時代になったの？』ってスタッフさんに聞いてしまいました」と新鮮な体験だったという。

この日は恋人の莉里とデートし、ネックレスをプレゼントするシーンが描かれた。苦戦もあったようで「女性にネックレスを着けるのは初めてで『こんな細いんだ！』って素直に思いました。（留め具の）輪っかが僕の指には小さすぎて大変でした。裸眼で目は良い方なんですけど…もう年のせいですかね」と赤裸々に振り返った。

内は２９日の第４話では、メインゲストを務める。１０歳差の恋人との関係は良好に見えるが「とある問題を抱えている」役柄で、どのように物語に関わるのか、注目が集まる。