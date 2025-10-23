◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース プロアマ戦（２２日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

賞金総額２億円のビッグトーナメントが２３日に開幕する。ルーキーの都玲華（大東建託）は開幕前日、プロアマ戦に出場。「だいぶショットがいい感じになってきて、チャンスにつくようになった。先々週から変えたパターもいい感じでタッチも合うようになった」と手応えを感じている。

２週前のスタンレーレディスホンダからテーラーメイドのスパイダーツアーＸトラスＴＭ２を投入。最近はグリーン上を課題にしていたが、前週の富士通レディースでは３日間を通じて３パットが一度もなかった。

メルセデスランキングは現在４８位で、５０位以内に付与される来季シードが見えてきた。「意識しないようにしてもしちゃうもの。それを自分の中で受け入れながら、一打一打に集中することを考えている」と気を引き締めた。

４日間の今大会は獲得できるポイントが大きい。「ここでポンっていけたら決まると思うから。そういう意味でも今週は大事」。初めてのコースを、心強い相棒とともに戦う。元賞金女王のイ・ボミとタッグを組んだ清水重憲氏がバッグを担ぐ。「『俺が知っているから大丈夫や』って言ってくれる。頼りながら、自分でも頑張りながら、力を合わせて上位に行けたらいいなと思う。まずは４日間プレーできるように頑張ります」と元気いっぱいに言った。